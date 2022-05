Manuel Bortuzzo, papà Franco interviene di nuovo sulla rottura con Lulù Selassié. In questi giorni non si parla che di questo addio e tra le tanti opinioni, comprese quelle dei diretti interessati e degli ex concorrenti del GF Vip 6, quella del genitore dello sportivo arriva sulle pagine del settimanale Nuovo.

Si era già pronunciato su questo addio che ha scioccato i fan e pur premettendo che non ama giocare con il gossip, il papà di Manuel Bortuzzo ha rilasciato una nuova intervista in cui lancia anche una frecciatina non troppo velata.





Manuel Bortuzzo, papà Franco commenta la rottura con Lulù

“Non ho voglia di giocare con il gossip. Non mi sono mai pronunciato più di tanto sulla storia di mio figlio… Lo ammetto: sono presente nella sua vita da sempre, ma non mi piace interferire con le sue vicende personali. Certo è che, però, i genitori alla fine ci vedono molto lungo”, le parole del papà di Manuel Bortuzzo al magazine.

Non ha aggiunto altri dettagli ma in passato papà Franco aveva espresso la sua opinione sul flirt appena nato tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: “Secondo me è un’amicizia, Manuel è fatto così un po’ con tutte le persone. Lui è davvero tanto affettuoso. Non credo al colpo di fulmine. Se Lulù è il tipo di mio figlio? Io credo di no”.

Signor Franco si chiamano EX quindi perché mai avrebbe dovuto cercarne una uguale?! #fairylu pic.twitter.com/YburZLCg5g — Lauretta 😊 (@M91P1) May 5, 2022

“Obiettivamente, lo dico guardando tutte le sue ex fidanzate che oggi rimpiango perché erano delle ragazze stupende e con un carattere molto generoso, molto affabile. Io non lo vedo con gli occhi presi. Posso dirti che mio figlio quando è preso, lo noti che veramente è cotto”, aveva aggiunto il papà di Manuel Bortuzzo che secondo Lulù è stato troppo invadente e oppressivo, come spiegato in una recente intervista.

