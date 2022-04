Monica Contrafatto¸ atleta paralimpica, interviene sulla fine della relazione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Già durante il GF Vip 6 aveva commentato la storia tra il nuotatore e la principessa di origini etiopi. Già in quell’occasione non apprezzò il comportamento dell’ex gieffino. Erano i giorni in cui dopo l’iniziale passione, il rapporto stava per sfilacciarsi con Manuel Bortuzzo che reclamava i suoi spazi e diceva di sentirsi stufo della situazione. Monica Contrafatto seguiva quella puntata del reality e commentava le vicende amorose della coppia.

La donna non aveva apprezzato il comportamento del nuotatore il quale, a detta sua, si stava prendendo gioco della sua inquilina: “Stare in carrozzina non giustifica nessuno a prendersi gioco di una ragazza e che, per quanto lei possa essere pesante, non può trattarla a suo piacimento e uso. Il recupero psico-fisico non c’entra con tutto ciò. Se fosse stato un normo sarebbe stato già asfaltato. Trattatelo da normo perché la prima diversità sta da chi ci difende tutto”.





Manuel Bortuzzo, l’affondo di Monica Contrafatto

Monica Contrafatto attualmente è una atleta paralimpica che ha conquistato la medaglia di bronzo ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. Nel 2012 mentre si trovava nella base italiana nella città afghana di Farah, ha perso la gamba destra a causa di un colpo durissimo. A 40 anni Monica, nel settembre 2021, ha vinto la sua terza medaglia, di bronzo, a Tokyo 2020. La prima, di bronzo, nel 2016 in Brasile, la seconda d’oro nei 100 metri a Sydney.

Ora il giudizio di Monica Contrafatto, alla luce della fine della storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassè, non è cambiato. La 41enne dall’inizio ha aggiornato le sue Instagram story per commentare la notizia della loro rottura. “Si sono lasciati?! Strano…era così palesemente innamorato di far bella figura” ha scritto su Instagram, aggiungendo diverse emoticon che ridono.

Nelle ultime ore anche Lulù Selassiè ha preso la parola e ha commentato la fine della storia con Manuel Bortuzzo. Già nella giornata di ieri, dopo aver confermato la rottura, aveva lasciato intendere che dietro alla fine della relazione si celavano “persone terze”. Secondo la sua versione, colui che ha fatto naufragare il rapporto è Franco Bortuzzo “e tutto il contesto attorno”. “Non hanno mai mostrato simpatia e speso belle parole nei miei confronti”, ha sottolineato Lulù in riferimento alla famiglia del nuotatore.

