Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, le ultime voci non facevano ben sperare ma la smentita di entrambi all’ennesimo pettegolezzo di crisi sembrava aver chiuso il cerchio. E invece lunedì 25 aprile 2022 è arrivato l’annuncio ufficiale della rottura.

Lo sportivo ha dato la notizia all’Ansa e poi su Instagram sulla fine della sua relazione con la princess.

“In questo mese, dal termine del GF VIP, abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate – ha scritto Manuel Bortuzzo – Purtroppo ci abbiamo provato, ma non e’ possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori. Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno sostenuto ed amato me e Lulù ed hanno creduto in noi, ma purtroppo quella della Casa del GF, rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale.





Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié lasciati, la segnalazione

Tutti convinti che fosse uno scherzo sulle prime ma poi, più tardi, anche lei ha confermato questa notizia che ha scioccato i fan e ha anche aggiunto che è finita per colpa di “terze persone che si sono messe in mezzo alla relazione” e “hanno cercato di metterci l’uno contro l’altra. Non parlo di persone della mia famiglia, che l’hanno subito accolto. Il contrario dalla sua famiglia non c’è stato e mi dispiace”.

Una parte di fan della coppia continua a non escludere la possibilità che possa essere uno scherzo de Le Iene e che uno dei due sia vittima di tale inganno altri, invece, hanno fatto altre ipotesi. Diverse le segnalazioni arrivate al profilo dell’influencer Deianira Marzano. Qualcuno ha fatto notare che Manuel Bortuzzo, poco prima, avrebbe cancellato l’album in evidenza su Instagram.

“Sì, è così. Ha cancellato la cartella in evidenza tra lui e Lulù. Tra poco annuncerà la rottura”, ha scritto qualcuno come poi effettivamente è successo. Ma tra i messaggi ricevuti sempre da Deianira Marzano uno in particolare parla di finzione: “Ciao Deia. In merito a questo posso dirti che la fine della loro relazione è falsa. In quanto una persona che conosco ha lavorato per le Princess. Lei e Manuel si scambiavano sempre messaggi”. Non resta che aspettare altre dichiarazioni di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié.

