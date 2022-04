Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono lasciati. Sembrava un grande amore, anche e soprattutto dopo il GF Vip 6 che li ha fatti incontrare, ma nel pomeriggio di lunedì 25 aprile il nuotatore ha annunciato all’Ansa e poi su Instagram la fine della sua relazione con la princess.

Più tardi anche lei ha confermato questa notizia che ha scioccato i fan e ha anche aggiunto che è finita per colpa di “terze persone che si sono messe in mezzo alla relazione” e “hanno cercato di metterci l’uno contro l’altra. Non parlo di persone della mia famiglia, che l’hanno subito accolto. Il contrario dalla sua famiglia non c’è stato e mi dispiace”.





Manuel Bortuzzo con la ex dopo l’addio a Lulù Selassié

Naturalmente i tanti fan di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié non hanno preso bene questa novità, a maggior ragione dopo la marea di smentite alle voci di crisi di questi ultimi giorni. Ma il cancellarsi da Twitter e soprattutto l’eliminare un romantico album di Stories fissate sul suo profilo Instagram di lui avevano già insospettito.

Poco dopo questa notizia, però, Manuel Bortuzzo è tornato al centro dell’attenzione mediatica perché avvistato a una festa insieme alla sua ex fidanzata Federica. E ovviamente le foto in questione hanno fatto il giro della rete anche perché spuntate a poche ore dall’annuncio dell’addio a Lulù. Vero è che i due sono rimasti in ottimi rapporti dopo la rottura e ancora oggi continuano a frequentarsi.

Così dispiaciuto che è a una festa con la ex 🤡 a Manuel ma chi vuoi prendere in giro?

🤡🤡🤡🤡🤡 torni un merluzzo mi spiace pic.twitter.com/LzONuNLMcv — 𝔽𝕣𝕒𝕟𝕔𝕖𝕤𝕔𝕒 (ᑕOᑎ ᒪᑌᒪù) (@lafrancyfra18) April 25, 2022

L’avevano spiegato quando al GF Vip 6 Alfonso Signorini aveva mostrato a lui una lettera di Federica: “Come stai? Ci siamo lasciati, ma il nostro legame va anche oltre questo”. E ancora: “Sai in questi giorni tante persone hanno messo in discussione quello che c’è stato fra di noi, ma a me non interessa. Noi siamo consapevoli dei bellissimi momenti che abbiamo vissuto. Adesso sorridi, allarga le braccia e sappi che ti aspettiamo fuori…noi tifiamo tutti per te”.

