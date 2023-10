Manila Nazzaro, la replica dell’ex. Di recente l’ex gieffina è tornata a parlare della fine della relazione con Lorenzo Amoruso. Ad oggi Manila ha ritrovato il sorriso al fianco del ballerino Stefano Oradei: la coppia non fa che apparire felice e innamorata sui social, lasciando incantare i fan. Foto e video sono dunque la prova tangibile che nella vita tutto può essere ricostruito. Manila ne ha parlato senza filtri nel salotto televisivo di Silvia Toffanin. E a distanza di poco tempo, la risposta dell’ex non ha tardato ad arrivare.

La replica di Lorenzo Amoruso dopo le parole di Manila Nazzaro. Nessun filtro davanti alle telecamere di Verissimo: l’ex gieffina ha riaperto il discorso sulla precedente relazione sottolineando da subito: “Non ho bisogno di essere completata ma illuminata. Non ero nemmeno consapevole, ma ho scoperto poi cosa realmente significasse dalla mia uscita dal GF”.

Leggi anche: “Di nuovo felice”. Lorenzo Amoruso, sette mesi dopo l’addio da Manila Nazzaro esce allo scoperto





La replica di Lorenzo Amoruso dopo le parole di Manila Nazzaro: “Cresci…”

L’ex gieffina non ha vissuto momenti facili dopo l’addio a Lorenzo: “Non avevo nessuno che mi aspettasse, lui compreso, da lì in poi è partito un atteggiamento diverso, come se io fossi cambiata, ma lì dentro ero la Manila di tutti i giorni”. E ancora: “Era cambiato lui e ha iniziato a usare delle modalità inaccettabili. Il motivo per cui ci siamo lasciati erano le litigate e le modalità, il mio coraggio è stato dire basta ad alcuni modi che per me erano inaccettabili, io mi sentivo umiliata, derisa”. E dopo le parole di Manila, Lorenzo ha ben pensato di replicare.

L’ex calciatore non ha rivolto affermazioni esplicite, bensì ha pensato di condividere con i fan alcune citazioni che in qualche modo potrebbero sembrare una velata replica all’ex. “Provaci, il dolore è temporaneo, il rimpianto è per sempre” e ancora: “Il potere del silenzio, un seme cresce in silenzio, ma un albero cade con grande rumore. La distruzione è rumorosa ma la costruzione è silenziosa. Cresci in silenzio”.

Probabilmente Lorenzo ha trovato queste modalità per replicare alle accuse dell’ex che non ha nascosto i dettagli che l’avrebbero spinta a maturare la decisione di lasciare l’ex calciatore: “La mia decisione di andar via è maturata da giugno a dicembre. Sono successe tante di quelle cose che ho detto basta, l’unica persona che ho preso in giro ero me stessa. Mi diceva che non ero capace di fare nulla, non gli interessava nulla di quello che avevo fatto, del libro che avevo scritto… A distanza di qualche tempo ha creato una shit storm, partita da lui nei miei confronti, quando ha deciso di dichiarare in diretta, usando un altro nickname, che ho deciso di lasciarlo per un altro uomo, ma sa bene che ci siamo lasciati per le litigate furiose”.