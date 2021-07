Finalmente una bellissima notizia per Manila Nazzaro. A 43 anni inoltrati finalmente l’ex concorrente di Temptation Island Vip può tirare un sospiro di sollievo. Ma cosa è successo? Sono arrivati i documenti che aspettava da tempo e che le permettono di convolare a nozze, per la seconda volta. Si tratta degli atti che ufficializzano il divorzio dall’ex marito. Ora finalmente la Nazzaro può consolare a nozze con Lorenzo Amoruso. Come ricorderete, i due sono diventati celebri grazie all’esperienza a Temptation Island Vip.

Come dimenticare quella promessa, che adesso può finalmente essere mantenuta. La bellissima ex Miss Italia ha parlato al magazine Gente del matrimonio in arrivo ma anche di molte altre curiosità riguardanti la sua vita. Manila Nazzaro parla di mesi “durissimi”, segnati dalla perdita del figlio che portava in grembo (l’episodio si è consumato nel novembre 2020. La comunicazione pubblica di essere rimasta vittima di un aborto spontaneo è invece stata fatta a inizio 2021).

Manila Nazzaro confida al settimanale Gente: “Per assorbire il colpo della perdita del bambino ci ho messo settimane e lacrime” e ancora: “Il cantiere non è stato chiuso“. Insomma, ‘tentar non nuoce’ e non è detto che non ci possano essere liete sorprese in futuro in tale senso. Capitolo divorzio: la firma davanti al giudice è stata messa il 27 maggio.





Quello dell’ex Miss Italia è un macigno poiché chiude ogni minima speranza di ricucire un legame. Nel caso di Manila Nazzaro e Francesco Cozza (il suo ex marito) non c’è stato questo tipo di situazione in quanto entrambi si sono già rifatti una vita. Anzi per la Nazzaro è stata una sorta di liberazione, tanto che il giorno in cui ha firmato ha dato un party: “Firmare mi ha aiutata a seppellire l’ascia di guerra”.

Poi ha raccontato: “Quella sera ho organizzato una cena per festeggiare con gli amici”. Ora per Manila Nazzaro e Lorenzo la strada è una: le nozze. Tuttavia l’ex Miss Italia non vuole affrettare i tempi, dicendo che non vuole unirsi in matrimonio soltanto perché gli “altri se lo aspettano”. “Noi vogliamo farlo perché lo desideriamo”, chiosa, aggiungendo che adesso la palla passa ad Amoruso a cui spetta la scelta di fare “la proposta vera”.