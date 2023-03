Nelle ultime settimane c’è grandissima preoccupazione in casa Facchinetti, infatti ormai da giorno 18 febbraio la figlia secondogenita di Wilma e Francesco Facchinetti è malata. Ha compiuto tra l’altro, proprio giorno 8 marzo 2023, 7 anni e la piccola è stata costretta a passare la giornata in ospedale facendo continui esami, che sono stati documentati nelle stories Instagram della mamma. I genitori hanno dunque dovuto annullare la grandiosa festa che le stavano organizzando per il suo compleanno.

Sono ormai 20 giorni che la figlia di Wilma e Francesco Facchinetti è sottoposta a controlli per capire da cosa derivi la sua febbre altissima. Infatti la piccola Lavinia presenta ormai da tantissimo la febbre a 40 e i suoi genitori sono davvero molto spaventati. Come prima cosa sua mamma Wilma ha voluto sottoporre la bimba alle analisi del sangue per capire cosa stesse succedendo.

Wilma e Francesco Facchinetti preoccupatissimi per la figlia malata

Da quello che Wilma, moglie di Francesco Facchinetti, ha riportato sui suoi social network pare che grazie ai vari esami a cui la figlia è stata sottoposta sono state scartate diverse opzioni, tra cui il Covid. Non si parla nemmeno di influenza australiana, virus respiratorio sinciziale umano e virus dell’influenza B. Dalle stories della moglie di Facchinetti, Lavinia appare molto triste per questa ennesima giornata di accertamenti, in cui si è dovuta sottoporre anche ad una radiografia del torace.

Dunque Wilma e Francesco Facchinetti ancora non riescono a capire a cosa sia dovuto questo fortissimo malessere della loro piccola figlia Lavinia. Tramite questa apposita radiografia al torace, svolta in una clinica privata, è risultata una piccola bronchite. Queste informazioni sono sempre state riportate da Wilma su Instagram, per dare ai suoi seguaci aggiornamenti sulle condizioni della secondogenita. Al momento, oltre a questo, i genitori non hanno risposte e Wilma si mostra abbastanza preoccupata nelle sue stories, sfogandosi con i followers.

Come ben sappiamo la famiglia Facchinetti è molto ampia, parliamo di una vera e proprio famiglia allargata. Infatti la piccola Lavinia oltre ad avere come fratello Leone, figlio primogenito di Wilma e Francesco Facchinetti, ha anche due sorellastre. La mamma Wilma ha una figlia di nome Charlotte, nata da una sua precedente relazione, e anche il papà Francesco ha avuto nel 2011 una bimba di nome Mia con la famosa conduttrice Alessia Marcuzzi.