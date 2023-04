Beatrice Valli, al fianco di Marco Fantini da tantissimi anni, conosciuto all’interno di Uomini e Donne, ha dato alla luce la sua quarta figlia. Ricordiamo che quando la Valli partecipò al dating show aveva già un figlio, nato da una precedente relazione, ovvero Alessandro. Usciti insieme dal programma hanno poi avuto insieme altre due figlie, Bianca ed Azzurra, e si sono sposati nella magnifica Capri. Alcune ore fa però l’influencer ha fatto una gaffe sul nome della sua quarta bambina.

Nelle sue storie Instagram, Beatrice ha voluto avvisare tutti i follower che il suo ritorno a casa sarebbe avvenuto a breve, così da poter riabbracciare gli altri tre figli e tornare alla sua vita di sempre. La Valli ha precisato che sia lei che la figlia stanno molto bene e che quindi tutto è andato per il meglio. I fan però non si sono fatti scappare nessun dettaglio, nemmeno l’errore che la modella ha fatto nel pronunciare il nome della neonata.

Leggi anche: “Ecco Matilde Luce”. Il volto di Canale 5 mamma per la quarta volta: poco fa l’annuncio della coppia vip





Beatrice Valli, gaffe sul nome della quarta figlia

La nascita della quarta figlia di Marco e Beatrice è stata annunciata sempre tramite un post sui loro social network, con una serie di foto. In queste foto ad apparire è la Valli mentre allatta la piccola, tenendosi mano per la mano con suo marito. La scritta che ha accompagnato il tutto è stata: “Matilda Luce Fantini. 24/04/2023″, svelando così il nome. Poco dopo però Beatrice ha confessato che il nome è in realtà frutto di una scelta del marito, in quanto lei avrebbe preferito un nome semplice, mentre lui composto.

Mentre rilasciava le sue prime parole ai fan dopo il parto, Beatrice ha accidentalmente chiamato la neonata ‘Matilde‘ e non ‘Matilda’. Essendosi subito accorta dell’errore commesso, ha registrato una nuova storia Instagram nella quale ha detto: “Ne approfitto per riposare un’oretta perché mi hanno portato la Matilda, Matilda, non Matilde che prima mi sono sbagliata“. Così è riuscita a recuperare la gaffe da lei commessa, che non è passata inosservata ai follower più accaniti.

Nonostante la Valli abbia confessato che a ‘vincere’ nella scelta del nome della quartogenita sia stato il marito Marco Fantini, lei continua a chiamarla soltanto con il suo primo nome, ovvero Matilda, nonostante nell’annuncio della nascita della neonata abbiano riportato il secondo nome Luce.