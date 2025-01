Un grave lutto in famiglia per la vip italiana: è morta la mamma. E proprio a seguito di questa notizia, lo spettacolo che si sarebbe dovuto tenere domenica pomeriggio al cine-teatro Olimpia di Campobello di Mazara è stato rinviato a data da destinarsi “a causa di gravi problemi familiari che hanno colpito” la protagonista.

“Saranno fornite informazioni sulla prossima data dell’evento e tutti i numerosi possessori di biglietti già acquistati per lo spettacolo, che aveva fatto registrare il soldout, potranno utilizzare il ticket per la data di nuova programmazione. L’Amministrazione comunale di Campobello e lo staff della Quintosol production, promotrici della rassegna ‘Il bello di Sicilia 2’, esprimono vicinanza a Emanuela Aureli”, si legge sul profilo social.

“Un colpo al cuore”: morta la mamma di Emanuela Aureli

Emanuela Aureli, nota imitatrice originaria di Terni popolare per le parodie dei personaggi della musica e della tv italiana ha salutato poche ore fa l’amata mamma anche sui social. “Mamma mia adorata, che colpo al cuore!”, ha scritto sulla sua pagina Instagram a corredo del primo piano della madre.

“Tu che mi hai sempre dato i giusti consigli. Le carezze più belle, una dolcezza unica. Senza di te nulla sarà più come prima. Sarai per sempre dentro di noi! Che Dio illumini il tuo cammino. Riposa in pace”, si legge nella didascalia del post. Sotto tantissimi messaggi di affetto per lei, da parte di amici, colleghi e fan.

Era stata proprio sua mamma, tanti anni fa, a iscriverla ai provini del talent show La Corrida. Era il 1992 e oltre a essere stata richiamata, ha anche vinto la puntata. Quell’esperienza le ha aperto le porte dello spettacolo. Da Stasera mi butto… su Rai 2 a I cervelloni e Aria fresca sul primo canale fino a diventare ospite fissa di Buona domenica, dove interpreta vari personaggi del suo repertorio fino al 2006. Sono poi arrivate le esperienze a Ballando con le stelle, La terra dei cuochi e Tale e quale show dove è tuttora uno dei volti fissi.