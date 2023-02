Maelle Martens compie 14 anni. Festa grande in casa della conduttrice Antonella Clerici: è il compleanno della figlia Maelle. La conduttrice, attualmente al timone di “È sempre mezzogiorno” ha celebrato la sua ‘bimba’ durante la trasmissione in onda su Rai Uno mostrando anche una nuova foto della figlia.

A inizio puntata dell’appuntamento giornaliero sulla Rai, Antonella Clerici ha fatto gli auguri all’amico e cantante Tiziano Ferro e, ovviamente, ne ha approfittato per augurare buon compleanno alla figlia Maelle ricevendo un lungo applauso dallo studio di È sempre mezzogiorno. Sta diventando grande la sua unica figlia avuta 14 anni fa con l’ex compagno Eddy Martens.

Leggi anche: “Si deve fermare”. Antonella Clerici, la brutta notizia per il pubblico di The Voice Senior





Maelle, la figlia di Antonella Clerici compie 14 anni: la nuova foto

La nuova fotografia di Maelle, condivisa da mamma Antonella Clerici per l’occasione, ne è la dimostrazione: è cresciuta tantissimo. Amore mio grande…. oggi compi 14 anni. Ormai sei una splendida ragazza… non perdere mai la luce curiosa nei tuoi occhi e la generosita’ del tuo grande. Auguri bambina mia… x la mamma lo sarai sempre #maelle“, ha scritto la conduttrice.

Il post, pubblicato sul suo profilo Instagram, ha raccolto tantissimi like e commenti dai fan della Clerici e dagli amici vip. “Bellissima, Auguri Maelle“, scrive Giovanna Civitillo dal profilo condiviso insieme al marito Amadeus. “Auguriiiiiiiiii a Maelle”, sono gli auguri di Mara Venier. Chiara Francini fa i complimenti per gli ‘occhioni’, Selvaggia Lucarelli scrive: “Buon compleanno giovane donna!”.

E ancora gli auguri di Carlo Conti, Elisabetta Canalis, Laura Pausini, Giorgia, Marco Liorni, e tantissimi chef che in questi anni hanno collaborato con Antonella Clerici. Come detto, gli auguri sono arrivati anche in diretta a È sempre mezzogiorno. Nello scatto si vede Malle con i capelli raccolti e truccata mentre si trova nel camerino della mamma. La Clerici ha detto che tiene molto alla privacy della figlia, ma che ha voluto mostrare la foto anche per il grande affetto che i suoi fan nutrono per lei.