Maddalena Corvaglia, i pettegolezzi impazzano. Voci su voci che si susseguono incessanti come un fiume in piena sulla vita sentimentale dell’ec velina bionda, che pare sia stata ‘beccata’ a cena con Paolo Berlusconi e famiglia. Nessuno mancava all’appello. Ma ci ha pensato il settimanale Chi a mettere a tacere i pettegolezzi intorno alla presunta relazione tra Maddalena Corvaglia e Paolo.

Tutti presenti al tavolo durante la cena, Paolo Berlusconi, il figlio Davide Luigi e la moglie Matilde Bruzzone. Una cena che è stato ennesimo motivo di ‘discussione’ sulla vita sentimentale dell’ex velina. Riflettori più che accesi su di lei alla ricerca di uno scoop, che Maddalena Corvaglia ha poi messo a tacere. Ma ecco cosa è accaduto.

Un’estate aperta al gossip più sferrato sul conto dell’ex velina bionda con titoli che hanno fatto sobbalzare chiunque dalla sedia: “Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi innamorati”. Ma dal pettegolezzo alla realtà, si fa poco poi a rimettere i piedi sulla terra ferma. Secondo il settimanale Chi, nessun flirt tra Maddalena Corvaglia e il noto imprenditore e fratello di Silvio Berlusconi.





I paparazzi del settimanale hanno smentito del tutto le voci che correvano ormai da settimane sul loro conto. Beccati si a cena insieme, ma non certo da soli come si sarebbero aspettati. La famiglia, infatti, era al completo. Presente anche Matilde Bruzzone, con la quale l’ex velina pare abbia un rapporto d’amicizia quasi come tra “sorelle” al “punto che spesso Maddalena trascorre con loro i weekend a Portofino o in Sardegna dove lei e Jamie, la figlia avuta dall’ex marito Stef Burns (chitarrista di Vasco Rossi, ndr), sono solitamente ospiti di Billy e Matilde”.

E la conferma arriva anche dalla diretta interessata che, una volta appresi i pettegolezzi, non poteva che intervenire mettendo a tacere ogni dubbio: “Ciao ragazzi! Ho letto che sarei fidanzata … Vi confesso che non vedo l’ora di innamorarmi di nuovo e sappiate che quando succederà, voi sarete i primi con cui lo condividerò. Ho letto anche che avrei ufficializzato il mio fidanzamento a casa di Silvia Toffanin. Colgo l’occasione per salutare la mia cara amica Silvia, della quale conosco il gran cuore ed il pubblico talento, ma non ancora la privata abitazione. Buon pomeriggio a tutti!”.