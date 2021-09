Sono tanti i vip che, per un motivo o per l’altro, preferiscono mantenere il segreto sulle proprie ‘frequentazioni’. Spesso si tratta di un modo per preservare la privacy su storie iniziate da poco. Insomma alcune star della tv e del mondo dello spettacolo preferiscono non avere gli occhi del pubblico addosso. Tutto perfettamente legittimo e comprensibile. Il problema è che i paparazzi non si fermano mica di fronte a questo desiderio.

Tempo fa perfino Ilary Blasi si scagliò contro l’eccessiva invadenza di alcuni fotografi. Una polemica che anche altri, attori, conduttori, vip vari, hanno fatto in passato. Però la questione resta, e i paparazzi continuano a fare il proprio lavoro. Quando poi ci sono di mezzo nomi ‘pesanti’, beh allora è praticamente impossibile sfuggire agli obiettivi dei paparazzi. E si finisce, volenti o nolenti, in prima pagina. Lo sanno bene i protagonisti di uno degli incontri che ha fatto più parlare questa estate.

Stiamo parlando dell’ex velina di “Striscia La Notizia” Maddalena Corvaglia e dell’imprenditore ed editore Paolo Berlusconi, fratello di Silvio. Lo scorso giugno i due sono stati beccati mentre facevano una breve vacanza a Portofino. Subito dopo ecco altre foto che li ritraevano in barca in Sardegna. E il gossip esplose. Però la stessa showgirl ha smentito tutto: “Ciao ragazzi! Ho letto che sarei fidanzata… Vi confesso che non vedo l’ora di innamorarmi di nuovo e sappiate che quando succederà, voi sarete i primi con cui lo condividerò”.





Ora, però, eccoli di nuovo insieme. Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi sono stati ancora una volta fotografati mentre si incontrano per un rilassante fine settimana. Nelle foto, pubblicate in esclusiva dal settimanale Oggi, si vede l’imprenditore mentre, accompagnato dalla scorta, va a casa di Maddalena. Qui avrebbe trascorso la serata per poi recarsi, sempre con l’ex velina, nella casa di campagna. A questo punto sarà difficile smentire ancora il flirt. Le occasioni in cui i due trascorrono del tempo insieme, da soli, sono troppe per parlare di una semplice amicizia.

Staremo a vedere se ci sarà ancora una smentita, ma qualcuno ci crederà? Intanto vale la la pena ricordare i trascorsi amorosi dei due. Maddalena Corvaglia, classe 1980, è stata fidanzata con Enzo Iacchetti. Poi si è lasciata e si è unita in matrimonio con il chitarrista americano Stef Burns, dal quale ha avuto la figlia Jamie Carlyn Birnbaum. Si sono separati nel gennaio 2017. Paolo Berlusconi, 71enne, ha invece quattro figli: Alessia e Luna Roberta nati dal matrimonio con Rossella Bocciardo e Davide Luigi e Nicole Rose nati dall’unione con Antonia Rosa Costanzo. È stato legato anche a Katia Noventa, Natalia Estrada e Carlona Marconi.