Momento difficile per il volto di Canale 5, che è stata costretta a leggere insulti pesanti al figlio di poco più di un mese. E lei ha deciso di rispondere duramente, pubblicando le offese ricevute in privato e con un tono molto aggressivo. Ha anche fatto intendere che potrebbero esserci delle conseguenze legali, dato che questi commenti sono a dir poco pesanti.

Dopo aver postato delle immagini del piccolo, che si chiama Nicholas, il volto di Canale 5 è stata contattata da alcuni hater che le hanno scritto degli insulti nei riguardi del figlio di un mese. Quest’ultimo è stato descritto come un brutto bimbo e questo ha scatenato la durissima reazione della donna, che dalla gioia di essere diventata mamma con tanto di auguri avuti, è ora passata a dover fare i conti con questi attacchi social.

Volto di Canale 5 riceve insulti per il figlio di un mese: “Brutto forte”

In particolare questi odiatori della rete hanno scritto al volto di Canale 5, parliamo di un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, insulti spiacevoli verso il figlio di un mese: “Però è bruttino forte, dai“, “Oddio, ma è brutto forte“. A quel punto lei è quindi intervenuta a gamba tesa: “Siete così sceme che ancora non avete capito che si possono denunciare queste stro*** che scrivete”.

Protagonista della vicenda Irene Capuano, che fu scelta dall’ex tronista Luigi Mastroianni. Ora lei è però felicemente fidanzata con Christian, papà del piccolo Nicholas. Lei ha aggiunto su Instagram in risposta agli hater: “Poi però piangete e siamo cattive noi! Da oggi ho voglia di spendere soldi per l’avvocato. Che abbia inizio la guerra a rimettere al proprio posto le persone. O per di più ancora più sceme che non avete capito che si può risalire a chi c’è dietro un profilo finto…Svegliatevi”.

Infine, Capuano ha scritto ancora: “Io capisco che ad alcune di voi posso dar fastidio. Ma accettatelo. Invece di invidiare il prossimo prendete esempio. Che quello che ho, potreste averlo anche voi senza problemi. Pazze esaurite“. Irene ha partorito il figlio il 16 novembre scorso e questo era stato il suo messaggio di benvenuto: “Qui qualcuno ha deciso di arrivare un po’ in anticipo. Benvenuto amore della nostra vita”.