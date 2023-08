La musica di Eros Ramazzotti è arrivata al Teatro Antico di Taormina per la prima delle tre date del tour del cantante. Il 3 agosto in prima fila c’era anche la figlia Aurora insieme al compagno Goffredo Cerza, padre del piccolo Cesare, il figlio della coppia nato qualche mese fa. Al suo fianco c’erano anche Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti, e i suoi figli e insieme hanno cantato le hit più belle dell’artista.

Aurora Ramazzotti ha documentato i momento più belli della serata sui social, immortalandosi mentre cantava a squarciagola alcune delle hit più famose, da Se bastasse una canzone a Più bella cosa. Ma è stata tanta l’emozione quando la primogenita del cantante è saluta sul palco per cantare insieme a lui “Aurora”, il brano che l’artista romano scrisse nel 1996 proprio per la nascita della figlia.

Eros Ramazzotti bacia in bocca la figlia Aurora

Aurora è da poco diventata mamma del piccolo Cesare. La scena è stata postata sui social dal compagno Goffredo Cerza. Eros Ramazzotti dopo essersi avvicinato alla figlia Aurora seduta tra i primi posti del Teatro Antico di Taormina insieme al compagno e padre Eros Ramazzotti l’ha salutata dandole un bacio in bocca. Il tutto è stato registrato e pubblicato sui social, dove non sono mancati critiche e commenti al veleno.

Il video pubblicato su TikTok è stato molto criticato. “Non è forse un po’ troppo baciare in bocca la propria figlia a questa età?”, “I baci in bocca coi genitori no”, ha scritto, infatti, qualcuno sotto il video già virale su TikTok dove si vede Eros Ramazzotti baciarsi con la figlia. Non è la prima volta che padre e figlia si salutano così e ovviamente a loro non interessa il giudizio delle altre persone, che invece non apprezzano vedere un padre e una figlia baciarsi in bocca.

Aurora Ramazzotti il 20 settembre dello scorso anno aveva assistito al concerto del padre Eros Ramazzotti all’Arena di Verona e anche in quella occasione aveva condiviso nelle storie su Instagram un dolcissimo momento con il cantante. Mentre l’artista eseguiva il suo brano Cose della vita, si era avvicinato alla figlia dandole un tenero bacio in bocca.