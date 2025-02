Negli ultimi giorni, sui social è esploso un simpatico dibattito che ha visto protagonisti Sarah Toscano, giovane promessa della musica, e Matteo Berrettini, campione del tennis italiano. Il tutto è iniziato durante il periodo di Sanremo 2025, quando la cantante ha rivelato in un’intervista a Style Magazine di avere una cotta per Berrettini.

Alla domanda su cosa avrebbe detto al tennista se si fosse trovato nella sua stessa stanza, Sarah Toscano ha risposto senza esitazioni: “Ti amo”. Una dichiarazione tanto spontanea quanto ironica, che però non è passata inosservata. Il web ha subito iniziato a commentare l’accaduto, ma la cosa più sorprendente è stata la reazione dello stesso Berrettini.

Matteo Berrettini e Sarah Toscano, si accende il gossip

Matteo, venuto a conoscenza della dichiarazione della giovane cantante, ha deciso di prendere la cosa con leggerezza e rispondere sui social, scatenando ulteriormente l’entusiasmo dei fan. “Solo perché non mi conosce”. Un commento ironico che ha dato il via a un breve ma divertente scambio tra i due, a cui Sarah ha subito replicato con un “Si può sempre rimediare”. A quel punto, il web si è letteralmente scatenato: tra commenti esilaranti, meme e gif, la presunta “ship” tra la vincitrice di Amici e il tennista è diventata virale.

La situazione è diventata ancora più interessante quando Matteo Berrettini ha ottenuto un risultato straordinario nell’Atp 250 di Doha, battendo Novak Djokovic al primo turno. Dopo l’impresa, il pubblico ha subito collegato l’evento all’interazione avuta con Sarah Toscano. “È merito suo!”, “La benedizione di Sarah ha funzionato!”, “Porta fortuna, ora la devi invitare a una partita!”, questi alcuni dei commenti più gettonati sui social.

La cantante, dimostrando di stare al gioco, ha deciso di commentare il post della vittoria di Matteo su Instagram, inserendo tre emoji di fiamme, simbolo di entusiasmo e supporto. Questa volta, però, Berrettini non ha risposto, ma ha lasciato un like al commento. Un dettaglio che non è sfuggito ai fan della “ship”, che ora sperano in un ulteriore sviluppo tra i due.

L’interazione tra Sarah Toscano e Matteo Berrettini continua a far divertire il pubblico e, con il web sempre più coinvolto in questa possibile “storia”, c’è chi si chiede se i due finiranno per incontrarsi davvero. I fan sognano un’uscita pubblica o una dedica speciale, ma per ora tutto sembra rimanere nel campo del gioco e dell’ironia. Chissà, magari nei prossimi giorni ci sarà un nuovo capitolo di questa inaspettata e divertente connessione tra musica e sport. Per il momento, Matteo ha vinto su Djokovic e Sarah ha conquistato il web… un doppio trionfo.