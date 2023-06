Lutto a Uomini e Donne. Un’altra brutta notizia piomba sulla coppia ormai storica nata nel programma di Maria De Filippi. Dopo la proposta di matrimonio da sogno, lo sfogo di lei dopo un furto subito in hotel. “Che brutto essere derubati. L’idea che le mani sporche, di non so chi, abbiano toccato i miei sacrifici, mi fa provare tanta rabbia. Che ladra/o! Vorrei trovare una spiegazione per chi arriva a fare questo genere di cose, ma tanto a cosa servirebbe? Non meritate un briciolo di niente. Ti auguro di farne buon uso!”.

E ancora, sempre l’ex protagonista di UeD visibilmente amareggiata: “Mia suocera ha detto che dovete, dobbiamo mettere tutto in valigia e chiuderla con il lucchetto, solo nel caso di scasso potremmo avere ragione, io sono sicura che il furto è avvenuto mentre stavano in una delle strutture, non altrove”. Ora, come anticipato, un altro sfogo. Ma per un lutto in famiglia. Andrea Dal Corso e Teresa Langella, coppia nata a UeD anni fa e che presto si giurerà amore eterno, hanno dovuto salutare nonno Franco.

Leggi anche: “Ci sposiamo!”. Proposta di nozze in spiaggia e un super sì per la coppia nata a UeD





Lutto a UeD, l’ultimo saluto di Andrea Dal Corso e Teresa Langella

È morto il nonno di Andrea Dal Corso ed entrambi lo hanno salutato tra le ultime Storie di Instagram. “Ciao nonno Franco, sono salito solo per vedere che la rotta per il Paradiso fosse confermata. Vedo che è tutto ok. Fai buon viaggio e fatti vivo ogni tanto”, ha scritto l’ex corteggiatore di Uomini e Donne condividendo con i fan il suo dolore.

Dolore che ha colpito anche la sua metà, Teresa Langella. L’ex tronista ha lasciato un lungo e commosso messaggio d’addio per il nonno di Andrea Dal Corso. “Oggi l’ultimo saluto al nonno – ha scritto in una Storia – E pensare che poco prima che te ne andassi via hai detto a nonna Isa: ‘Vai al Desman (il loro Hotel, quello in cui hanno vissuto un’intera vita i nonni di Andre) lì che ci sono funghi da raccogliere”.

“Il giorno dopo la nonna per curiosità ha deciso di andare in questo posto e dopo dieci minuti esce con due ceste piene di funghi. Ciao nonno Franco. Sono certa che ti farai sentire ancora una volta. Ti vogliamo un gran bene”. Quindi in un’altra Storia la conclusione: “Fai buon viaggio”.