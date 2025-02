Bertillo Cracco, padre del celebre chef Carlo Cracco, è scomparso all’età di 97 anni. La notizia è stata resa pubblica attraverso un necrologio sul Giornale di Venezia, in cui la famiglia ha espresso gratitudine ai medici che si sono presi cura di lui. Uomo riservato ma profondamente legato ai suoi affetti, Bertillo ha sempre sostenuto con orgoglio il percorso del figlio, comparendo solo raramente in eventi promozionali e programmi televisivi.

Nel necrologio, i familiari gli hanno dedicato un messaggio commovente: “Sei stato la nostra guida per una vita, il tuo esempio continuerà a ispirare il nostro cammino”. I funerali si terranno nella chiesa di San Nicola a Olmo di Creazzo mercoledì 26 febbraio, mentre la veglia di preghiera avrà luogo la sera precedente. Come riportato nel messaggio commemorativo, “dopo la cremazione riposerà nel cimitero di via Carpaneda”.

Carlo Cracco in lutto: morto il papà

Bertillo Cracco aveva avuto qualche esperienza nel mondo dello spettacolo accanto al figlio, prendendo parte a uno spot pubblicitario dell’acqua Panna della San Pellegrino e facendo un’apparizione in una puntata di Hell’s Kitchen. Durante quest’ultima esperienza televisiva, si era commosso vedendo Carlo alle prese con i fornelli, un momento che aveva mostrato il loro profondo legame.

Nonostante fosse un uomo riservato, Bertillo ha giocato un ruolo cruciale nella valorizzazione di un ingrediente oggi molto apprezzato nella cucina italiana: il broccolo fiolaro. Per anni ha rifornito la cucina del figlio con questo prodotto, raccogliendolo con cura ogni settimana. Carlo Cracco aveva ricordato in un’intervista l’importanza del contributo paterno: “Il broccolo fiolaro non lo conosceva nessuno, veniva considerato brutto e insapore, costava cinquanta lire, oggi ci vogliono cinque euro come minimo. Mio padre me li portava a Milano”.

Carlo Cracco ha più volte raccontato del rapporto con i genitori e del loro iniziale scetticismo riguardo alla sua carriera. In un’intervista rilasciata qualche anno fa, aveva ricordato le loro perplessità quando decise di dedicarsi alla cucina: “Ho subito scelto questa strada. I miei dicevano che pensavo solo a mangiare e bere. Dicevano: questo fa il lazzarone, finge di studiare, ma va a divertirsi”.

Nonostante le iniziali titubanze, Bertillo Cracco è diventato un grande sostenitore della carriera del figlio, contribuendo a far conoscere e apprezzare tradizioni e sapori locali. Con la sua scomparsa, Carlo Cracco perde non solo un padre, ma anche una figura che ha avuto un ruolo importante nella sua storia personale e professionale.