Si è parlato moltissimo in queste ore di una situazione che riguarderebbe Lulù Selassié, Manuel Bortuzzo e la famiglia di quest’ultimo. In particolare, sono uscite voci tutt’altro che buone su quello che avrebbe fatto il papà del giovane, il signor Franco. Visto che ormai le indiscrezioni stavano diventando sempre più incontrollate, è stata la stessa principessa etiope a intervenire su Instagram e attraverso alcune stories ha chiarito una volta per tutte come stiano realmente i fatti.

Ora che Manuel e Lulù vivono la loro storia lontani dalle telecamere, qualcuno ha notato qualcosa di ambiguo e ovviamente ha parlato di possibili attriti tra Franco Bortuzzo e Lulù Selassié. Tutto è iniziato quando un utente ha notato – e scritto a Deianira Marzano – che Bortuzzo senior non segue la principessa pensando che l’avesse bloccata. I fan di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié hanno spiegato il loro punto di vista: “Ma io mi dissocio da tutte voi paranoiche. Avete rotto le scatole”.





Lulù Selassié spiega il suo rapporto col papà di Manuel Bortuzzo

Quindi, i fan non avevano creduto moltissimo a questa situazione nata tra Lulù Selassié e il padre di Manuel Bortuzzo. E a quanto pare avevano effettivamente ragione. Anche se sembra che Franco non abbia seguito nuovamente sui social la sorella di Jessica e Clarissa. E lei ha affermato: “Siamo qui felici, ci mancate e mi raccomando non preoccupatevi perché vedo che siete un po’ spaventati. Siamo tutti qui appassionatamente, ci amiamo tutti e quindi sappiate che vi amiamo tanto”.

Poi Lulù Selassié ha detto ancora: “Dunque, è per questo che sto facendo questo messaggio perché voglio che stiate sereni. Non voglio che vi spaventiate, che vi agitiate perché mi dispiace. State sereni, non preoccupatevi, non fatevi tutti questi film mentali. Io e Manu siamo tranquilli, però se leggiamo tutte queste cose ci viene l’ansia. Noi quest’ansia non ce l’abbiamo, quindi ci dispiace che dovete averla voi”. Capitolo chiuso? Difficile dirlo, lo scopriremo sicuramente nei prossimi giorni.

Intanto, sulle pagine del settimanale ‘Nuovo’ diretto da Riccardo Signoretti Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè hanno svelato i loro progetti di vita. Quando la sorella di Jessica e Clarissa Selassié era ancora rinchiusa nella Casa di Cinecittà, il nuotatore ha fatto dei piccoli accorgimenti alla sua abitazione proprio per accogliere al meglio la fidanzata. Nel dettaglio, Manuel Bortuzzo ha fatto realizzare una cabina armadio tutta per lei.

