Prima il comunicato ufficiale di Manuel Bortuzzo, poi la diretta social di Lulù Selassié: il 25 aprile si è pubblicamente conclusa la relazione dei due ex concorrenti del GF Vip 6. A un mese circa dalla fine del reality show in cui si sono innamorati, hanno scritto la parola fine sulla loro storia d’amore.

Eppure sembrava che andasse tutto bene. Le voci di crisi di certo non mancavano, soprattutto negli ultimi giorni, ma Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié le avevano scacciate mettendoci la faccia nel giorno di Pasqua. Ma ora, una settimana, dopo qualcosa deve essersi rotto. Appena dato l’annuncio “choc”, però, i fan si sono subito scatenati.





Lulù Selassié, Manuel con la ex e lei alla festa

Non è sfuggito che poche ore dopo aver dato la notizia dell’addio lui sia apparso in alcune Instagram Stories pubblicate da conoscenti in compagnia della ex fidanzata, Federica Pizzi. I due sono stati immortalati al Shilling Ostia, un locale sulla spiaggia all’ora dell’aperitivo. Nessun atteggiamento “sospetto”, ma la tempistica ha infastidito e non poco l’esercito di fan di Lulù Selassié.

I due ex si sono infatti incontrati nello stesso posto e hanno passato un po’ di tempo insieme poco dopo dalla conferma della rottura con la princess. Anzi, pare che mentre Manuel Bortuzzo ne dava notizia stesse proprio con Federica Pizzi e altri amici. E Lulù Selassié?

Se lo sportivo in queste ore è stato avvistato con la sua ex fidanzata, la princess ha invece partecipato a una festa in compagnia di alcuni ex vipponi. C’era anche Lulù Selassié al compleanno di Delia Duran, un Pink Party organizzato al Collini Rooms Hotel. Con lei anche le sue sorelle Jessica e Clarissa, ovviamente Alex Belli ma anche Gianmaria Antinolfi, Biagio D’Anelli, Giacomo Urtis, Gianluca Costantino, Valeria Marini.

