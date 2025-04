Una storia d’amore nata sotto le luci delle telecamere e finita nel buio di un’aula di tribunale: è questa la parabola che descrive il legame tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassie, conosciutisi all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Una relazione che, inizialmente, aveva fatto sognare migliaia di spettatori, affezionati alla coppia sbocciata tra le pareti della casa più spiata d’Italia. Ma ciò che sembrava un amore giovane e intenso si è presto trasformato in un rapporto controverso e travagliato, culminato in una denuncia per stalking.

Dopo la fine del reality, Manuel e Lulù hanno provato a costruire qualcosa fuori, lontano dai riflettori, ma la relazione si è interrotta pochi mesi dopo. Se Bortuzzo ha deciso di andare avanti, secondo quanto emerso, la giovane Selassie non avrebbe mai smesso di cercarlo. Una ricerca che, col tempo, avrebbe assunto contorni inquietanti, secondo la versione fornita dal nuotatore. Messaggi insistenti, minacce, appostamenti e comportamenti ossessivi: sarebbero questi gli elementi che hanno spinto Manuel a rivolgersi alle autorità.

Lulù Selassié, la foto che preoccupa sulla sua salute

Le accuse, rese note negli ultimi mesi, hanno avuto un forte impatto sulla vita di Lulù. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, sarebbe stata sottoposta a un provvedimento di sorveglianza con braccialetto elettronico, misura restrittiva che avrebbe dovuto durare fino all’udienza in tribunale. Per lungo tempo, la giovane ha scelto di non parlare, lasciando che fossero altri a esprimersi sul suo conto. Ma oggi qualcosa è cambiato. Lulù ha deciso di rompere il silenzio e raccontare pubblicamente il suo stato d’animo e il dramma che sta vivendo.

Attraverso i social, ha iniziato a condividere foto e pensieri che mostrano una profonda sofferenza. Una delle ultime immagini, pubblicata poche ore fa, la ritrae in bikini: un corpo molto più esile rispetto al passato ha fatto scattare l’allarme tra i fan. Secondo quanto lei stessa lascia intendere, la denuncia ricevuta avrebbe avuto pesanti ripercussioni sulla sua salute, causandole un dimagrimento e un forte stress psicologico. Oggi si mostra senza filtri, cercando comprensione e supporto da chi la segue da anni.

Intanto, dall’altra parte, anche Manuel Bortuzzo sembrerebbe provato dagli sviluppi della vicenda. Il suo avvocato, Francesco Laurito, ha dichiarato pubblicamente che il nuotatore sarebbe dispiaciuto per la piega che hanno preso gli eventi. L’intento di Bortuzzo sarebbe quello di voltare pagina il prima possibile e lasciarsi alle spalle una storia diventata pesante. “Manuel spera che anche Lulù riesca a trovare la forza per riprendere in mano la sua vita”, ha spiegato il legale. Una speranza che, almeno nelle intenzioni, punta a chiudere definitivamente un capitolo segnato da eccessi, dolore e rancore.