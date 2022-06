Luigi Favoloso altra ragazza. L’ultima uscita dell’ex fidanzato di Nina Moric e concorrente della quindicesima edizione del Grande Fratello ha scatenato il gossip. Solo poche settimane fa, durante la finale de “La Pupa e il Secchione Show”, Elena Morali aveva ricevuto una proposta di matrimonio dal compagno Luigi Mario Favoloso: “Ti amo e te lo volevo dire in tutti i modi – aveva esordito Favoloso -. Credo che tu mi abbia fatto innamorare per la seconda volta e penso che mi farai innamorare tutti i giorni”.

“Non ti prometto che sarà sempre una bella giornata ma ti prometto che io ci sarò anche nelle giornate brutte – aveva continuato Favoloso -. Io e te ci siamo sposati in Africa e penso che sia arrivato il momento di sposarci anche in Italia”. Elena Morali, emozionata, lo aveva abbracciato tra le lacrime pronunciando l’atteso sì.





Luigi Favoloso altra ragazza: le foto insieme a Benny Green

“Faccio una fatica enorme a parlare di quello che ho veramente dentro. Non mi sono perso un secondo di te. Hai fatto un percorso straordinario. Hai fatto vedere per la prima volta dopo tanti anni che fai televisione che cosa sei: intelligente, bellissima e anche tremendamente fragile”, aveva concluso Mario Favoloso, ora paparazzato in compagnia di un’altra donna. Si tratta di Benedetta D’Anna, in arte Benny Green, esonerata dalla banca in cui lavorava a causa della sua passione a luci rosse.

Dopo aver postato alcune foto a luci rosse su OnlyFans e aver girato un film spinto, la 40enne ha ricevuto una lettera di ammonimento, poi quella di licenziamento per giusta causa dopo 17 anni di lavoro. “Sono sempre stata discriminata – ha commentato la notizia – io ho sempre posato come modella, e dal settembre 2020 mi sono iscritta ad una piattaforma privata dove inserisco dei contenuti più espliciti. Poi dallo scorso anno sui miei social ho pubblicizzato alcune serate. Ma ho sempre svolto tutto fuori dal mio orario di lavoro”, aveva detto la donna.

Luigi Favoloso altra ragazza – Il futuro marito di Elena Morali ha trascorso una serata in un famoso locale milanese, “Il Cormorano”, in compagnia della sexy ex bancaria e ovviamente le foto hanno fatto il giro del web e scatenando il gossip. Cosa ci facevano i due insieme? È solo una trovata pubblicitaria o tra i due c’è del tenero? Al momento Luigi Favoloso non è intervenuto per commentare la notizia e lo stesso ha fatto Elena Morali, la sua futura sposa.

“Ma perché è successo?”. La pupa e il secchione: Elena Morali, la brutta notizia su Luigi Favoloso