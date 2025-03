Colpo di scena nella coppia vip amata da moltissimi italiani. Sembrava fosse tutto rose e fiori, invece è stato riferito che il loro matrimonio sarebbe andato in frantumi. Lui avrebbe preso la decisione di lasciarla, ma non l’avrebbero ancora comunicata ai loro fan anche per questioni di natura professionale, visto che lavorano assieme.

Ma ormai le voci stanno girando e a breve potrebbero essere costretti a rompere il silenzio. La coppia vip si sarebbe separata a nemmeno un anno dal loro matrimonio, celebrato a luglio 2024. Una situazione che renderebbe molto tristi i seguaci, che starebbero male nel caso in cui tutto questo fosse confermato ufficialmente.

Leggi anche: “Primo figlio in arrivo e nozze”. Doppio scoop sulla bella coppia vip italiana: “A breve l’annuncio ufficiale”





Per la coppia vip italiana matrimonio finito dopo nemmeno un anno: la segnalazione

A diffondere la notizia inaspettata è stata l’influencer Deianira Marzano, la quale è stata contattata anche da alcuni suoi follower che hanno confermato: “Si sono lasciati, lui ha lasciato lei da mesi, abbiamo un caro amico in comune”. E L’esperta di gossip ha aggiunto: “Me l’ha detto una persona dell’ambiente, ma loro fanno finta di niente e continuano a recitare la parte solo per vendere il libro“.

Ad essersi separati sarebbero gli youtuber ValeBise, ovvero Valentino Bisegna, e Sara Di Sturco. I due hanno anche due figli piccoli che si chiamano Martino e Kevin. Deianira Marzano ha poi pure scritto che “lui l’ha mollata da un giorno all’altro per darsi al divertimento e ai videogiochi. Manco avesse 18 anni”.

Si aspettano eventuali comunicazioni dai due giovani, ma per ora non hanno smentito né confermato la notizia e il mistero resta.