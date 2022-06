Luca Zingaretti, lutto per l’attore che interpreta Il commissario Montalbano. A dare l’annuncio, corredata da una foto riguardante la persona che purtroppo non c’è più, è stato lui stesso attraverso un post pubblicato sui social. In particolare, ha postato un’Instagram story con parole che hanno colpito tutti nel profondo del cuore. Una morte che ha lasciato di stucco l’uomo, il quale ha ammesso di non essere ancora in grado di credere che lei sia davvero deceduta. Una perdita per lui molto grande.

Luca Zingaretti, lutto nelle ultime ore. E non è l'unico personaggio famoso italiano ad essere colpito da una brutta notizia. Infatti, anche Albano Carrisi ha perso una delle musiciste pugliesi che spesso ha collaborato con il cantante. Pamela Rosato è scomparsa prematuramente all'età di 42 anni. La violinista aveva lavorato in tutta Italia suonando sul palco del Festival di Sanremo e collaborando spesso con l'artista di Cellino San Marco. Aveva festeggiato il suo compleanno solamente due giorni prima del decesso.





Luca Zingaretti, lutto per l’attore: “Non riesco a crederci”

Luca Zingaretti, lutto per l’attore, che ha pianto la scomparsa di una donna che è stata presente in una parte della sua vita e che lo ha lasciato davvero molto triste. Non si aspettava di dover apprendere una comunicazione del genere, invece purtroppo è avvenuta questa dipartita. Lui non se l’è sentita di tenersi solo per sé il grande dolore, ma lo ha condiviso con i suoi numerosi follower, che sicuramente lo avranno rincuorato con messaggi privati. Un momento sicuramente molto complicato per lui.

Luca Zingaretti ha scritto, a corredo dell’istantanea che ritraeva la donna sorridente: “Chiara se n’è andata e non riesco a crederci. Abbiamo fatto l’accademia insieme e le volevo bene. Semplicemente non riesco a crederci. Riposa in pace Chiara”. Non ha aggiunto altri particolari, quindi non conosciamo il suo cognome e nemmeno cosa facesse oggi, ma ciò che ha voluto sottolineare è che hanno condiviso un percorso insieme ai tempi dell’accademia e ancora adesso aveva un buon rapporto con la sfortunata signora.

Luca Zingaretti, famoso per essere Salvo Montalbano nella serie televisiva Il commissario Montalbano, ha recitato l’ultima volta in un film cinematografico nel 2020 ne L’incredibile storia dell’Isola delle Rose. In televisione è protagonista nella serie Il re e ha anche un’esperienza in veste di produttore nella miniserie televisiva Le indagini di Lolita Lobosco, diretta dal regista Luca Miniero.

