“È tutto falso”. Luca Onestini, la rissa al bar e l’occhio nero: ora spunta la verità

Ne hanno parlato tutti. Luca Onestini, nei giorni scorsi, ha raccontato su Instagram di aver avuto una brutta disavventura. Con l’occhio sinistro tutto nero, tumefatto, l’ex GF Vip e UeD ha spiegato di aver subito un’aggressione mentre si trovava insieme alla fidanzata Cristina Porta in un bar. I due stavano vedendo la partita di Champions League tra Paris Saint Germain e Real Madrid. Quando i parigini hanno segnato la compagna, tifosa come lui dei blancos, ha reagito male e ne è nata una discussione coi tifosi francesi.

“Questa è una triste storia – aveva raccontato Onestini – Come sapete eravamo in un bar a vedere la partita, era pieno di tifosi del Paris Saint Germain. Quando i francesi hanno segnato il gol, Cristina ha gridato e questo è il risultato: un pugno sull’occhio”. In realtà le cose non sono andate affatto così. È lo stesso Luca Onestini a renderlo noto.

A 48 ore di distanza dagli articoli di giornali sulla ‘presunta’ rissa, Luca Onestini fa chiarezza. Anzi, alza la voce e dice: “Basta fake news”. Ma cosa è successo? Beh, l’ex UeD ha spiegato che si è trattato di uno scherzo. Non solo, lui lo aveva detto chiaramente. Ma a quanto pare in pochi se ne sono accorti…





“Avevo detto espressamente che il mio occhio nero era fatto con il trucco – dice oggi Luca Onestini – Cosa fanno i siti italiani? Aspettano le 24 ore, che non ci sono più le mie storie, e vanno a dire che sono stato picchiato. Basta fake news”.

Proprio Luca Onestini in una delle sue ultime stories su Instagram dice: “Apriamo la rubrica meglio ridere per non piangere. Ho visto che stanno circolando una marea di fake news rimbalzate da un sito all’altro su di me. Vi ricordate l’altro giorno quando ho fatto un video divertente nel quale dico espressamente di stare tranquilli che il mio occhio nero era fatto col trucco…”. E mostra pure la parte del video in cui lo dice chiaramente: “Questo è trucco, non preoccuparti”