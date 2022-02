Disavventura per Luca Onestini, protagonista suo malgrado di un episodio tutt’altro che piacevole nella serata di martedì 15 febbraio. Si è infatti mostrato sul social network Instagram con un occhio nero e attraverso alcune stories ha raccontato nei particolari cosa gli è accaduto. A c’entrare è la sua fidanzata, infatti è stato costretto a intervenire per evitare che il tutto potesse degenerare ancora di più. Ma il risultato finale è stato quello che ha fatto vedere ai suoi follower in queste ore.

Luca Onestini alcuni giorni fa era stato colpito da una brutta notizia. Il cane della sua ex Ivana Mrazova, che lui ha amato per diversi anni, è infatti morto dopo un’operazione. E l’ex gieffino aveva scritto: “bbiamo passato quattro anni bellissimi insieme, sei entrato nella mia vita e l’hai colorata di tanti momenti dolcissimi. Il tuo cuoricini per quanto mi riguarda non smetterà mai di battere. Ti voglio bene Teddino, corri e gioca anche in cielo come hai sempre fatto. Noi qui ti ricorderemo sempre”.

Come noto, Luca Onestini ha ritrovato di nuovo l’amore ed è infatti legato sentimentalmente a Cristina Porta. La ragazza è originaria della Spagna e lavora come giornalista. La conoscenza tra i due si è materializzata grazie alla trasmissione iberica ‘Secret Story’. E proprio per responsabilità della sua anima gemella le cose per entrambi si sono complicate maledettamente, mentre si trovavano all’interno di un bar della capitale francese Parigi, dove hanno deciso di recarsi per alcuni giorni di vacanza.





Il fattaccio dentro il locale è avvenuto mentre era in corso la gara di calcio, valida per l’attuale edizione della Champions League, tra i francesi del Paris Saint-Germain e gli spagnoli del Real Madrid, guidati dal tecnico italiano Carlo Ancelotti. La sua partner è un’accanita sostenitrice proprio del club madrileno, ma ovviamente il bar in cui era trasmesso l’incontro era pieno di tifosi transalpini. E quando Cristina ha reagito malamente al gol incassato proprio allo scadere, c’è stato il caos e Luca Onestini ha avuto le conseguenze peggiori.

Luca Onestini ha quindi commentato, mettendola anche sul ridere: “Questa è una storia triste, come sapete eravamo in un bar a vedere la partita ed era pieno di tifosi del Paris Saint-Germain. Quando i francesi hanno segnato il gol, Cristina ha gridato e questo è il risultato: un pugno sull’occhio”. Ha infatti protetto la sua fidanzata, ma inevitabilmente è stato colpito lui da qualche esagitato.