“Si sono baciati”. Luca Onestini, ormai Ivana Mrazova è un ricordo. Ora c’è lei, quella della tv

Dopo quattro anni d’amore è giunta al capolinea la storia tra Ivana Mrazova e Luca Onestini. Per la delusione dei fan che avrebbero voluto vederli ancora insieme. Non solo. Dopo l’annuncio della fine della relazione sono stati svelati alcuni retroscena. Il settimanale Chi Magazine ha infatti reso noto che la rottura sarebbe stata “piuttosto burrascosa” e ha parlato di “rapporti pessimi” tra i due ex. Il modello, ex gieffino e tronista, ha affermato di essere stato lasciato via Whattsapp.

Queste le parole della modella: “Come avete visto dal post di Luca, la nostra storia purtroppo è finita. Penso che non ci siamo aspettati e supportati, penso che non siamo riusciti a gestire una cosa che era bellissima. In più l’ultimo anno ci ha messo davanti a tante prove e non li abbiamo superate. Mi dispiace perché erano quasi 4 anni bellissimi insieme con tanto tanto amore e complicità. Il nostro libro finisce qui”. Ora, a quanto pare, Luca Onestini ha voltato davvero pagina.

Nel giro di poco tempo Luca Onestini è finito al centro del gossip per due presunte nuove relazioni. Prima si era parlato di flirt con Marialauria De Vitis, ex di Paolo Brosio. Ma l’ex tronista ha smentito. Poi ecco la voce su una presunta storia con tale Caterina. Voce lanciata da Deianira Marzano che aveva notato due post con foto dello stesso panorama condivisa dai due. Anche in questo caso, però, l’indiscrezione non è stata confermata e non ha avuto seguito. Ora, tuttavia, c’è dell’altro.





In questi giorni Luca Onestini sta partecipando al reality spagnolo “Secret Story”. E sembra proprio che abbia trovato un gran feeling con un’altra concorrente, ovvero Cristina Porta, giovane volto tv di Mediaset Spagna. Nelle ultimissime ore tra i due è scattato addirittura un bacio. Il che fa pensare che dopo poco tempo Luca abbia davvero dimenticato Ivana. Tutto ciò nonostante lo stesso ex gieffino avesse confessato di soffrire moltissimo per la separazione dopo quattro anni di storia.

Adesso però arriva il bacio che cambia tutto. Luca Onestini e Cristina Porta, dopo aver creato un bel legame, si sono baciati. Il bacio è stato ripreso dalle telecamere del reality “Secret Story” dove i due sono tra i protagonisti. La storia con Ivana Mrazova sembra ora soltanto uno sbiadito ricordo. D’altra parte Luca ha voluto partecipare al reality probabilmente proprio per cominciare una nuova fase della sua vita. In tanti, tuttavia, si chiedono se ci sarà una reazione di fronte a questo bacio da parte della sua storica ex.