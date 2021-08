“È stata una storia d’amore stupenda. Mi porterò dentro i momenti più belli e li ricorderò sempre con un sorriso. Però a volte semplicemente le cose prima cambiano e poi finiscono. Ci abbiamo provato e riprovato, ci siamo aspettati, supportati ma siamo arrivati insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono dividersi. La stima rimane, il bene anche. Vi voglio bene”.

Con queste parole, dopo giorni e giorni di rumor, Luca Onestini ha annunciato ufficialmente la fine della sua storia d’amore con Ivana Mrazova. Ex tronista di UeD lui e modella lei, si erano conosciuti nella Casa del GF Vip. Ma l’amore è sbocciato dopo la fine di quell’edizione – la seconda – del reality di Canale 5. Da tempo si parlava di crisi però. E per come sono andate le cose i fan più sospettosi non avevano torto. Anche la bella Ivana Mrazova ha rilasciato una dichiarazione a mezzo social dopo quella di Luca Onestini.

Luca Onestini, nuovo amore dopo Ivana Mrazova?

Sempre qualche giorno fa Ivana Mrazova ha però in un certo senso smentito le parole dell’ex tronista nel suo sfogo sui social: “Come avete visto dal post di Luca, la nostra storia purtroppo è finita. Penso però che non ci siamo “aspettati e supportati”. Penso che non siamo riusciti a gestire una cosa che era bellissima. In più, l’ultimo anno ci ha messo davanti a tante prove e non le abbiamo superate”.





“Mi dispiace perché erano quasi 4 anni bellissimi insieme, con tanto amore e complicità. Il nostro libro finisce qui”, ha concluso Ivana Mrazova. Luca Onestini non ha replicato. Non è più intervenuto su questa rottura, ma ora si torna a parlare di lui per una presunta nuova storia d’amore. Già pochi giorni fa era finito nell’occhio del ciclone per un flirt con Marialaura De Vitis, ex compagna di Paolo Brosio.

Ma quella voce è stata presto smentita dal diretto interessato. Ora, invece, una nuova indiscrezione lanciata da Deianira Marzano. Come riporta la blogger campana pare che Luca Onestini abbia un nuovo amore dopo Ivana Mrazova. Qualche ora fa infatti l’ex tronista ha condiviso sui social una foto subito giudicata “sospetta” che mostra lo stesso panorama postato da una ragazza, tale Caterina, la cui identità è però ancora misteriosa. Segno, questo, che i due si trovassero insieme nello stesso momento.