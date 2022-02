Non sarebbe un vero Festival di Sanremo senza polemiche. L’ultima riguarda l’assenza di Luca Argentero, dovuta ad un grave lutto. La notizia è piombata all’improvviso sul teatro Ariston dove Amadeus sta dirigendo un’edizione 2022 di gran successo e molto seguita dal pubblico. Come sapete l’attore è sposato dal 5 giugno 2021 con Cristina Marino, anche lei attrice, conosciuta sul set di “Vacanze ai Caraibi”. Ebbene la donna, in queste ore, come riporta il Messaggero, ha perduto suo papà.

Una tragedia per la famiglia Argentero. Luca e Cristina hanno una figlia, Nina Speranza, nata nel periodo più difficile della pandemia, il 20 maggio del 2020. Per l’attore si tratta di un periodo d’oro dal punto di vista professionale grazie al successo delle fiction in cui è protagonista. In particolare “Doc – Nelle tue mani”, la serie tv in cui interpreta Pierdante Piccioni, primario rimasto in coma per anni dopo un incidente e risvegliatosi senza ricordare nulla.

L’ironia social dopo il lutto

Nelle ultime ore Luca Argentero è intervenuto duramente dopo che si è diffusa la notizia del suo forfait a Sanremo 2022 a causa della morte del suocero. La pagina satirica “Spinoza Live” ha infatti lanciato un tweet dei suoi: “Luca Argentero non è a Sanremo per un lutto in famiglia. La stessa scusa che usavamo noi quando c’era il compito in classe”. L’attore non l’ha presa affatto bene.





“Ma vaffanc***”. Proprio così, Luca Argentero ha risposto in modo rabbioso al tweet sarcastico di Spinoza. E il pubblico sembra essere dalla sua parte. “Certo – scrive un utente – uno si inventa una scusa(qualsiasi)per evitare il palco più famoso d’Italia. Si dà sempre dare aria alla bocca, finché non ci tocca. Condoglianze sig. Argentero”. Un altro fa: “Va bene che siete i grandi incommensurabili @LiveSpinoza, ma a tutto c’è un limite e questa potevate risparmiarvela”.

Luca Argentero non è a Sanremo per un lutto in famiglia. La stessa scusa che usavamo noi quando c'era il compito in classe.

[@pantana21] February 2, 2022

Va bene che siete i grandi incommensurabili @LiveSpinoza, ma a tutto c'è un limite e questa potevate risparmiarvela. February 3, 2022

È un triste momento per Luca Argentero che ieri 2 febbraio avrebbe dovuto partecipare come ospite speciale alla seconda serata del Festival di Sanremo. L’attore ha però comprensibilmente deciso di restare vicino alla moglie Cristina per la perdita del papà. Al coro di condoglianze si è poi aggiunta la battutaccia di Spinoza. Una battuta che Argentero non ha proprio digerito.