“C’è la data”. Luca Argentero e Cristina Marino si sposano: svelati gli ultimi dettagli sulle nozze della coppia

Nelle scorse settimane Luca Argentero è tornato sul set per registrare le nuove puntate della fortunata serie Doc – Nelle tue mani che va in onda sulla Rai. La fiction ha ottenuto dei risultati strabilianti durante la sua prima stagione e la speranza è che la seconda possa bissare questo enorme successo. Il pubblico non aspetta adesso che conoscere la data di inizio per godersi le avventure del dottor Andrea Fanti e dei suoi colleghi in ospedale.

Il portale ‘NuovoTv’ pare sia riuscito ad avere in anteprima una notizia riguardante ciò che succederà in ‘Doc- Nelle tue mani 2’. Un vero e proprio spoiler, che farà piangere milioni di persone davanti al piccolo schermo. La serie dovrebbe avere un momento più che drammatico e sono dunque spuntate le prime indiscrezioni sull’avvenimento che colpirà uno dei personaggi.

Come già si era vociferato nelle scorse settimane, ‘Doc-Nelle tue mani 2’ darà inevitabilmente spazio al tema dominante dell’ultimo anno e mezzo, ovvero la pandemia da coronavirus. Essendo una serie incentrata su medici e sull’ospedale, i produttori hanno dovuto necessariamente trattare il tema del momento. E proprio a causa del Covid uno dei protagonisti dovrebbe morire. Bocche cucite in proposito da parte del cast e soprattutto da parte di Luca Argentero che sta vivendo un periodo straordinario sia dal punto di vista lavorativo che personale.





Non si stacca un attimo dalla sua Cristina Marino conosciuta nel 2015 sul set di un film. Più volte hanno detto che se non ci fosse stata la pandemia sarebbero già diventati marito e moglie. Ora che l’emergenza legata al Covid sembra allentare la morsa Luca Argentero e la sua compagna possono pensare al grande passo del matrimonio. Sull’ultimo numero di Gente, infatti, si legge: “Con ogni probabilità sapremo che si sono sposati a cose fatte. La data più probabile per il sì e questa estate”.

Stando a quanto riporta Gente, il loro matrimonio sarà intimo e privato: “È loro intenzione organizzare un matrimonio intimo, segreto, ‘una festa d’amore’ come lo definisce Cristina”. L’attore di Doc-Nelle tue mani e l’influencer, inoltre, oltre al matrimonio sognano anche di allargare la famiglia. Lei, infatti, nei mesi scorsi aveva confessato di desiderare presto un altro figlio, dopo la loro piccola Nina Speranza che ha compiuto un anno nei giorni scorsi.