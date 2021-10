Due giorni fa è nata la figlia di Lorella Boccia e Niccolò Presta. Si chiama Luce Althea e i genitori lo hanno annunciato sui social. Ancora non è apparsa la foto della piccola, ma lo scatto in cui l’ex ballerina professionista di Amici è ritratta insieme al marito ha fatto il boom di like su Instagram. Il post è stato subito preso d’assalto dai fan e ovviamente non mancano i messaggi di affetto da parte dei suoi colleghi. Tra i primi a congratularsi con i neo genitori Andreas Muller, Veronica Peparini, Sebastian Melo Taveira, Umberto Gaudino, Costanza Caracciolo, Giulio Berruti.

“Un’altra grande gioia della vita. Benvenuta Luce Althea” scrive tra le storie Instagram Paola Perego, al settimo cielo per l’arrivo della bambina. La conduttrice sa bene cosa significa essere nonna: innamoratissima del nipotino Pietro – figlio della primogenita Giulia e del compagno Filippo Giovannelli, che sono in attesa del secondo – non può che essere felice per questa nuova gioia arrivata nella vita del marito Lucio Presta.

La storia tra Lorella Boccia e Niccolò presta va avanti dal 2016: si sono conosciuti dietro le quinte di Ciao Darwin, il programma condotto da Paolo Bonolis, dove lei faceva la ballerina e lui il producer e amministratore della società di produzione del padre, Lucio Presta. Tra loro è stato un colpo di fulmine e tre anni dopo si sono sposati, condividendo entrambi fin da subito il desiderio di un figlio. “Nessuno di noi due ha avuto una famiglia unita – aveva detto la showgirl tempo fa in un’intervista – Ma crediamo nel matrimonio e faremo di tutto perché la nostra lo rimanga”.





A due giorni dalla nascita della bimba, Lorella Boccia è tornata a parlare sui social, laddove aveva informato tutti i suoi follower su tutte le tappe della gravidanza. “Scusate il ritardo, ma come potete immaginare è stata una giornata molto intensa” spiega dalla camera d’ospedale, mentre in sottofondo si sente anche la voce della piccola Luce Althea.

“Noi stiamo bene. È stato un travaglio abbastanza lungo, ma è andato tutto bene. Grazie a tutti per i messaggi, sia in privato che su Instagram, per tutto l’amore che ci state dando. È bellissimo, si percepisce questo sostegno ed è meraviglioso”, prosegue Lorella Boccia che in questi giorni è stata ricoperta da una ondata di affetto. Lei e il marito sono al settimo cielo: “Stiamo vivendo un sogno – conclude l’ex ballerina di Amici -. Non abbiamo ancora realizzato del tutto e probabilmente sarà così ancora per qualche giorno”. Poi saluta i follower: “Adesso vado a coccolare il mio più grande capolavoro”.