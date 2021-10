Lorella Boccia è diventata mamma. Poco fa l’annuncio a mezzo Instagram dell’ex ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi, che in tutti questi mesi ha aggiornato i fan sull’avanzare della gravidanza. Si sapeva che lei e il marito Niccolò Presta avrebbero appeso un fiocco rosa alla porta, ma il nome è rimasto top secret fino all’ultimo.

Si è saputo solo oggi, 20 ottobre 2021, giorno in cui la piccola è venuta al mondo. Lorella Boccia non condivide però la foto della sua prima figlia, ma pubblica uno scatto che la ritrae felice ed emozionata tra le braccia del marito. Il post è stato subito preso d’assalto dai fan e ovviamente non mancano i messaggi di affetto da parte dei suoi colleghi. Tra i primi a congratularsi con i neo genitori Andreas Muller, Veronica Peparini, Sebastian Melo Taveira, Umberto Gaudino, Costanza Caracciolo, Giulio Berruti e Paola Perego.

Lorella Boccia mamma: il nome scelto per la figlia

Nel post, come detto, la foto di Lorella Boccia dopo il parto con al suo fianco il neo papà Niccolò Presta e una didascalia stringata: la data di nascita e, finalmente, il nome. “Luce Althea, 20/10/2021” scrive la ballerina accompagnando il tutto con un cuore. Il parto effettivamente era previsto per l’autunno, precisamente per metà ottobre ma a quanto pare la piccola si è lasciata un po’ desiderare.





Ora Lorella Boccia insieme a suo marito, che è il figlio del noto manager dei vip Lucio Presta, si gode questo bellissimo momento. Ci sarà tempo, sempre se lo farà, per mostrare ai follower il frutto del loro amore. Anche l’annuncio della gravidanza era arrivato via social, mentre nel salotto tv di Verissimo la ballerina aveva confidato di aver detto al marito Niccolò Presta di essere incinta nello stesso modo in cui la suocera che lei non ha mai conosciuto l’ha detto anni prima al marito Lucio.

La coppia in cucina con Lorella Boccia che inizia a dire che “bisogna lavorare di più” mandando così in confusione il marito fino a quando non gli dice che bisogna darsi da fare perché ora diventeranno tre. Un annuncio che ha letteralmente spiazzato Niccolò Presta che prima è scoppiato a piangere e poi baciato teneramente la pancia della moglie. Sempre a Verissimo aveva spiegato che ancora non avevano scelto il nome della bimba. L’ha svelato solo ora che è nata: benvenuta Luce Althea Presta.