Incredibile decisione di Ilary Blasi, che ha sorpreso tutti i suoi fan con un annuncio sensazionale che coinvolge Francesco Totti. Lei è stata grande protagonista negli ultimi tempi col documentario Unica di Netflix, che ha avuto un successo straordinario, ma ora ha deciso di andare oltre e di realizzare qualcosa di ancora più pazzesco. E nessuno ne sapeva nulla.

Ilary Blasi ha annunciato ufficialmente la novità che riguarda anche Francesco Totti sul suo profilo Instagram. Ovviamente i commenti dei fan sono arrivati immediatamente, anche se non mancano neppure delle critiche. Ma ormai la scelta è stata fatta e siamo sicuri che in tanti permetteranno alla conduttrice televisiva di ottenere i risultati che si è prefissata.

Ilary Blasi, altra grande novità: riguarda Francesco Totti

Queste le parole usate da Ilary Blasi, che ha deciso di fare un altro gesto importante per soffermarsi sulla fine del suo matrimonio con Francesco Totti: “Gli amici mi chiamano Ice Princess, la principessa di ghiaccio. E non perché porti spesso i capelli dello stesso colore di Elsa di Frozen, ma perché non mi faccio dominare dalle emozioni. Le vivo fino in fondo, sia chiaro. La felicità, la tristezza, l’entusiasmo, la nostalgia, il dolore… lascio che mi riempiano”.

Ilary ha quindi annunciato l’uscita di un suo libro autobiografico, che ha intitolato Che stupida, la mia verità. E ha aggiunto sui social: “Tuttavia salvaguardo il ponte di comando della nave: quello spazio deve rimanere sgombro per l’azione, in caso di imprevisti. Avevo l’impressione che una marea scura si stesse allargando dentro di me e arrivasse a lambire il ponte. Non mi ero mai dovuta sforzare per rimanere razionale, quella volta sì. ‘Che stupida’ è una storia di dolore e rinascita, la mia. Con un finale inatteso”.

E c’è già stata un’anticipazione su ciò che è stato scritto nel libro di Ilary Blasi, che sarà venduto a partire dal prossimo 30 gennaio al costo di 19 euro: “Ai primi di novembre mi addormentai tra le braccia di Francesco, la mattina dopo mi svegliai con uno che gli assomigliava molto, ma non era lui. Schivo, distante, assente, in cerca di pretesti per uscire: una cena con gli amici, una partita a carte o a calcetto, il padel. Sono stati dodici mesi orribili, ma anche intensi, in cui ho scoperto me stessa, le mie risorse. Sono sopravvissuta ma non solo: sono ancora in piedi”.