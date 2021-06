“La sposo io”. Lino Banfi, grande gioia in famiglia. E sarà proprio lui a celebrare le nozze

Il grande attore italiano Lino Banfi è tornato alla ribalta nelle ultime settimane, grazie alla Nazionale azzurra, impegnata agli Europei di calcio. Dopo il gol di Ciro Immobile nella gara d’esordio contro la Turchia, l’attaccante della Lazio aveva esultato con la frase ‘Porca putt…a” dell’uomo. E ora è stato spiegato da lui stesso il motivo della nascita di quella esultanza: “Ho chiamato Chiellini e chiedendo di creare un asse Spinazzola-Immobile, ho detto: così Immobile segna, va vicino alla bandierina e dice porca putt…a”.

L’attore ha rilasciato un’intervista alla trasmissione ‘I Lunatici’ e insieme a Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini, ha toccato diversi argomenti. Uno in particolare ha riguardato la sua famiglia e ha infatti annunciato una notizia meravigliosa, che sta già facendo il giro della rete. Tra l’altro, la news lo coinvolge direttamente, visto che sarà protagonista assoluta di questo avvenimento tanto atteso. Un momento magico per lui, che non poteva chiedere di più una volta giunto a questa età.

A proposito ancora di ‘porca putt…a’, è sceso nei dettagli spiegando quale sia il reale significato: “Si fa riferimento ad alcuni sentimenti come la meraviglia, la gioia e l’amore ed è una liberazione”. Ma come detto poco fa, una componente della sua famiglia ha deciso di fare un passo gigantesco. Infatti, tra qualche giorno convolerà a nozze e Lino Banfi non sarà solo un ospite e basta. Infatti, la familiare stretta gli ha fatto una proposta irrinunciabile, che non ha potuto fare altro che accettare.





Lino Banfi ha anche annunciato che la sua amata nipote si sposerà il prossimo 3 luglio e la cerimonia civile sarà officiata proprio da lui in persona: “Sì, sposerò mia nipote”, ha dichiarato a ‘I Lunatici’. E non è tutto perché non è da escludere la possibilità che ben presto possa diventare anche bisnonno, ulteriore coronamento di una vita perfetta. Adesso non resta che aspettare qualche giorno per questo evento e sicuramente non mancheranno le foto a testimoniare il tutto.

Qualche settimana fa Lino Banfi aveva rotto il silenzio intorno alle condizioni di salute di Silvio Berlusconi: “Lino mio tra un po’ ci saluteremo senza mascherina e ci riabbracceremo”, questo le parole usate dal Cavaliere nei riguardi dell’amico Banfi. Gradualmente Silvio Berlusconi sembrerebbe camminare verso un miglioramento del suo quadro clinico generale. Un sospiro di sollievo.