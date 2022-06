Licia Nunez e Barbara Eboli si sono lasciate. La notizia è arrivata all’improvviso e ha fatto rimanere tutti di stucco. Se n’era sicuramente parlato in passato, ma nessuno pensava che si fosse arrivati a questo momento definitivo. Tra l’altro, la fonte dell’addio è molto attendibile e non lascia spazio a molti dubbi. La relazione sentimentale è naufragata totalmente e non sembrano esserci possibilità di recupero nel rapporto. Un fulmine a ciel sereno, giunto dopo la partecipazione di Licia all’Isola dei Famosi.

Licia Nunez e Barbara Eboli non compongono più una coppia. Nelle ore precedenti a questa notizia, l’ex naufraga aveva invece spiegato le ragioni dell’addio al reality show: “Poche settimane prima di partire avevo saputo del prolungamento, ma io avevo preso già altri impegni che era giusto onorare. Non c’erano le condizioni sull’Isola per poterli posticipare e così come ho onorato il contratto che avevo firmato con la produzione dell’Isola era giusto che rispettassi anche gli altri impegni presi”.





Licia Nunez e Barbara Eboli, come ha ricostruito il sito Fanpage, avevano deciso di fare una sorta di giuramento. Infatti, il loro amore sembrava davvero infinito ed era iniziato nel 2017. Al Grande Fratello Vip si era poi assistito ad un’unione incredibile, che mai avrebbe fatto pensare a crisi. Invece, dopo la fine dell’esperienza televisiva, le due avevano attraversato un momento molto complicato e poi ci avevano riprovato. Adesso, la decisione che è da considerarsi senza ripensamenti.

A dare l’ufficialità della fine della relazione sentimentale tra Licia Nunez e Barbara Eboli è stato il settimanale Chi nella rubrica intitolata Chicche di gossip. Ci hanno provato, ma dopo tante difficoltà, ora entrambe hanno deciso che la cosa giusta da fare fosse la separazione e dunque le loro vite proseguono in maniera diversa. Altri siti di gossip avevano rivelato nelle ultime settimane che ormai la coppia fosse praticamente scoppiata e adesso è giunta la conferma che scioglie tutti i dubbi.

Licia Nunez è un’attrice e conduttrice ed è famosa per essere stata una delle protagoniste de Le tre rose di Eva. Classe 1980, alcuni anni fa ha deciso di fare coming out e poi era emersa la storia amorosa con Barbara Eboli. Vedremo se nelle prossime ore l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi o la stessa ex partner vorranno dire qualcosa in più su questo addio ufficiale.

