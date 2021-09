“Solo per ricchi”. Chiara Ferragni e Fedez, quanto costa la scuola privata del figlio Leone

Oggi è il primo giorno di scuola per tantissimi bambini, anche quelli vip. Abbiamo avuto modo di vedere una Elisabetta Canalis che super emozionata, nella sua Los Angeles, ha accompagnato la figlia Skyler Eva al suo primo giorno di scuola (esperienza che la bambina al momento non sembra aver gradito). Ora è arrivato il turno di Leone Lucia Ferragni!

Primogenito di Chiara Ferragni e Fedez, anche Leone è pronto per il suo primo giorno di scuola. È cresciuto davanti agli occhi emozionati di tutta Italia, soprattutto quelli della sua famiglia. Si può dire che Leone abbia una moltitudine di zii e cugini sparsi per l’Italia e per il mondo, che oggi si sono emozionati vedendolo con lo zainetto pronto per affrontare la vita vera.

Così come Skyler Eva, anche il primo giorno di scuola del figlio di Chiara e Fedez non è iniziato proprio col passo giusto. Leone non sembrava molto felice di iniziare questo percorso, come dimostra un video pubblicato da Federico nelle storie di Instagram. Il bimbo ha sbuffato incamminandosi verso la scuola, ma d’altronde chi non lo ha fatto almeno una volta?! Ma passiamo alla questione logistica: quale scuola frequenta Leone? E quanto costa?





La divisa scolastica di Leone non è passata inosservata e così tra i commenti i più curiosi gli utenti su Instagram hanno iniziato a fare domande. Pantaloncini lunghi blu, polo bianca e maglioncino blu con uno stemma: il dettaglio che ha fatto la differenza. Qual è la scuola in cui va Leone, il figlio di Fedez e Chiara Ferragni? Ebbene, i Ferragnez hanno scelto la Saint Louis School.

È una scuola bilingue con più sedi a Milano in cui si respira un’aria internazionale. Tre campus frequentati da studenti della scuola d’infanzia, della scuola primaria e di quella secondaria. E quanto costa la Saint Louis School di Milano? Di sicuro papà Federico e mamma Chiara non hanno fatto caso a questo dettaglio, la retta della scuola di Leone non è indifferente, in ogni caso. L’iscrizione per il primo anno costa 2800 euro, poi 1800 euro.

Per la scuola d’infanzia i costi annuali sono di 11370 euro, da pagare in due rate: il 10 settembre e il 10 gennaio. La scuola primaria costa 15730 euro, mentre la secondaria ha una retta di 18170 euro. Queste cifre non includono i pranzi, che variano in base alla sede: 1475 oppure 1350 euro. Sul sito della scuola, inoltre, si legge che i bambini dai 3 ai 6 anni devono comprare un iPad.