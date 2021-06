“Basta fare il pazzo!”. Casa Ferragni, lite tra Fedez e Leone. Ma la reazione del bimbo lascia tutti senza parole

In genere Fedez e suo figlio Leone hanno un rapporto idilliaco. Risate, abbracci e amore incondizionato. Tuttavia a volte, come è giusto che sia, capita che il bimbo faccia i capricci e che il padre lo riprenda. L’unica cosa curiosa è che quando capita, fa notizia. Il rapper ha condiviso sulle storie di Instagram un tenero botta e risposta con il figlioletto che ha fatto subito il giro del web. Motivo del contendere, il nuovo singolo di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro “Mille”, destinato a diventare il tormentone dell’estate.

Il giorno dell’uscita Leone sembrava molto contrariato dalla musicalità della nuova canzone del padre, tanto da dirgli “Non mi piace”. Ora però il ragazzino sembra aver cambiato idea, forse complice l’ascolto forsennato in casa. Così ora, Leone è innamorato pazzo del brano di papà Federico e per manifestare tutta il suo assenso al brano, ha corso per casa per ore sulle note del tormentone. Fino all’ora di pranzo. A quel punto Fedez ha spento la musica e ha detto al bimbo: “Adesso vai a mangiare…”.

Ma il figlioletto, super offeso, ha replicato: “No, voglio correre come un pazzo, accendi la musica…”. Risate a non finire, soprattutto per le uscite epiche di Leone che ha delle espressioni davvero comiche e dolcissime. Ma non è la prima volta che i due discutono, solo qualche tempo fa il rapper milanese aveva postato una serie di tenere stories su Instagram, in cui documenta “un’accesa discussione” con il primogenito nato dall’amore con Chiara Ferragni.





Fedez, appassionato di fumetti e supereroi, aveva regalato a Leo un pupazzetto dei Spider Man 2099, una versione futuristica del supereroe. Ma poco dopo Leone s’infuria, secondo lui quello non è il suo “Fiaderman”. “Questo si chiama 2099 – dice offeso il bimbo – non è Fiaderman”. Fedez prova a spiegargli: “È come quando tu sarai grande, è Spider Man del 2099”.

E ancora: “Non riesco a spiegarti questa cosa del futuro…”. A quel punto, Leone va su tutte le furie e imbronciato si mette “faccia al muro”. Fedez allora cerca di recuperare: “Va bene, non è Spider Man. Mi sono spiegato male…. Malissimo…”, dice il papà.