Un bambino eccezionale Leone Lucia Ferragni, di una sensibilità unica. Ma è pur sempre un cucciolo, che gioca con la sua fantasia. E i genitori di questo sono follemente innamorati. Quasi ogni giorno Fedez accompagna il suo piccolo Leo fuori al balcone di casa e chiede al piccolo se vede Ironman. “Sì, eccolo!”, risponde prontamente Leone facendo impazzire di gioia il papà. Solo questi giorni però, il primogenito di casa Ferragnez, si è reso protagonista di un’accesa discussione… tutta da ridere.

Naturalmente a rendere pubblica la vicenda è sempre Fedez sulle sue stories di Instagram. Chi li segua saprà che lo scorso week end, Chiara Ferragni è volata in Grecia con gli amici mentre Fedez lo ha trascorso a Otranto per partecipare a Battiti Live. Il piccolo potrebbe aver trascorso qualche giorno all’aperto con i nonni. Che hanno poi informato Fedez della “discussione”. Nel tenero filmato, Leone si trova in giardino ed è “infuriato” con il robottino tagliaerba.

Il macchinario è immobile nell’erba e il figlioletto di Chiara Ferragni e Fedez cerca di “spronarlo”: “Svegliati! Muoviti!”. Ma il tagliaerba non risponde. Allora, il piccolo “furioso” lo colpisce con la manina. Il tenero video, tutto da ridere, fa subito il giro del web. E Fedez commenta ironico: “Leone alle prese con un dissing”.





Leone, il ‘dissing’ col tagliaerba

Tutto questo a margine di un’altra discussione tutta da ridere: quella tra Fedez e un cavallo. Sì, avete letto bene. Il rapper milanese, primo in classifica con la canzone tormentone dell’estate, dopo il concerto Battiti Live, ha deciso di fare un po’ di allenamento sull’erba della villa che lo ospita.

Qui, contornato di dolci animali da compagnia, ha deciso di provare ad accarezzare un cavallo. C’è solo un problema, a differenza di Leone, lui ha un gran paura. Solo dopo diverse storie riesce finalmente a dargli una veloce pacca sulla testa: “Ciao patato”, dice all’animale, Fedez. Nel frattempo il figlio sembrava un eroe contro quel tosaerba. Ma da chi avrà preso?