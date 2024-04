Tina Cipollari è un volto storico di Uomini e Donne. La stagione 2023-2024 è nel vivo e, accantonata la rivalità con Gemma Galgani che in questi mesi è rimasta un po’ nell’ombra, ultimamente ha un nuovo bersaglio: Mario Cusitore. Il corteggiatore di Ida Platano, dato da molti come favorito alla scelta, non le è mai andato troppo a genio. Colpa anche delle segnalazioni continue sul suo conto, ma per l’opinionista non è davvero interessato alla tronista.

Anche le ultime anticipazioni parlando di un duro attacco di Tina Cipollari a Mario per via di una nuova voce e lei continua a ribadire di non credergli, proprio come aveva già ammesso nelle puntate precedenti. Ma questa volta il nome di Tina Cipollari è tirato in ballo dal gossip. Da un volto della tv famosissimo che nell’intervista al settimanale Nuovo Tv parla di una storia avuta con la protagonista di Uomini e Donne. “Tina, ti ricordi quando ti ho portato alle Maldive e tu sei uscita fuori dall’acqua tutta nuda?”, si legge.

Tina Cipollari e la storia d’amore con il volto della tv

A fare questa affermazione sarebbe stato Giucas Casella intorno a un tavolo, tra amici, al ristorante dove la vamp avrebbe risposto: “Io alle Maldive con te? Questa cosa non me la ricordo”. Non è una storia fresca ma passata: “È durata qualche mese, anche se saranno passati 20 anni. Poi abbiamo saputo trasformare l’amore in una bellissima amicizia. Non dico che si sentiamo al telefono tutti i giorni, ma quasi”, ha proseguito il mago.

“Quando ci siamo innamorati eravamo single e abbiamo condiviso momenti bellissimi. Siamo anche stati in vacanza a Cefalù”, continua Giucas Casella, oggi accompagnato con Valeria Perilli. E assicura che “con Tina non ho avuto bisogno di trucchi. Lei non racconta la nostra storia perché è molto riservata, ma sono felice che non abbia smentito”.

La storia d’amore tra Tina Cipollari, che ad oggi è single, e Giucas Casella si è esaurita presto, ma lui ha un ricordo bellissimo e ogni volta che la incontra il suo giudizio non cambia mai: “Lei è una donna straordinaria, arguta e intelligente, cui auguro il meglio”. “Mi auguro che lei rimanga single per sempre! Tina ormai ha la sua indipendenza, i figli stanno diventando grandi, ha una vita bellissima e non so se potrà avere di nuovo un’altra storia importante. Credo che stia bene così”, la conclusione.