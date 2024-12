Sembra ieri che Mirko Brunetti e Perla Vatiero tornavano sui loro passi e si rimettevano insieme dopo il Grande Fratello. La convivenza forzata nella casa, dopo l’addio a Temptation Island e la parentesi di lui con Greta Rossetti, aveva portato non solo lei alla vittoria ed entrambi alla popolarità ma anche a quel ritorno di fiamma che per mesi i fan dei Perletti avevano sognato.

Ma spenti i riflettori di Cinecittà – lo scorso anno la casa si trovava ancora lì – la storia dei due è durata solo una manciata di mesi. Dopo una lunga serie di voci, infatti, ad agosto scorso Mirko e Perla hanno rotto di nuovo e questa volta pare definitivamente. E a quel punto i rumor sulle loro nuove vite sentimentali sono aumentati a dismisura.

Mirko Brunetti, “la nuova fidanzata è una ex di Miss Italia”

Nessuna relazione comunicata ufficialmente, per ora, ma l’ultima bomba di gossip riguarda Mirko Brunetti, che sembra aver voltato definitivamente pagina. Stando a quanto rivelato da Lollo Magazine, infatti, l’ex concorrente della passata edizione del Grande Fratello avrebbe iniziato una nuova frequentazione.

“Una nostra fonte, solita a leggerci, ci informa che l’ex concorrente di Temptation Island e fidanzato di Perla Vatiero, potrebbe aver trovato l’amore (magari si tratta di una semplice conoscenza e frequentazione) ma questa volta lontano dalle telecamere e dal mondo dello show italiano, questo almeno in apparenza”, si legge.

La fonte in questione svela anche che questa ragazza avrebbe partecipato a Miss Italia e si chiamerebbe Silvia. Ma non sarebbe mai comparsa in televisione o in programmi di punta. Ma “i due avrebbero trascorso le vacanze insieme a Valencia”, ha riferito la fonte di Lorenzo Pugnaloni che ha anche notato foto simili sulla neve di questa ragazza e Mirko.