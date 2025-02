Dopo anni di relazione, un matrimonio di quattro anni e due figlie insieme, una delle coppie più solide e storiche ha deciso di dirsi addio. Il motivo della rottura sarebbe una scoperta di lei, che ha trovato prove che il marito utilizzava app di incontri per conoscere altre donne. La notizia ha lasciato i fan della coppia senza parole, considerando l’immagine di stabilità e affiatamento che la coppia aveva sempre mostrato.

Quando la moglie ha scoperto le chat e i profili attivi del marito su diverse piattaforme di dating, la cantante e attrice ha deciso per la separazione. La separazione, annunciata dai media statunitensi, non è stata una scelta facile per entrambi, che stanno vivendo un periodo particolarmente delicato. I due si erano conosciuti nel 2019 e avevano ufficializzato la loro relazione sul red carpet nell’ottobre dello stesso anno.

Lilly Allen e David Harbour si sono lasciati

La cantante Lilly Allen, 39 anni, e l’attore David Harbour, 49 anni, hanno deciso di porre fine al loro matrimonio dopo quattro anni insieme. Lilly Allen ha parlato apertamente delle difficoltà che sta affrontando durante un episodio del podcast della Bbc “Miss Me?”: “Non sto affrontando una fase semplice della mia vita. So di averne parlato per mesi e mesi, ho cercato di andare avanti. Ma la situazione è fuori controllo, non riesco proprio a concentrarmi su niente se non sul dolore che provo”. Lily Allen ha scoperto che il marito David Harbour la tradiva cercando altre donne su un’app di incontri.

“Stava cercando donne che erano su Raya (la app di incontri) e le stava incrociando con quelle che David segue su Instagram per cercare di capire chi stesse frequentando”, ha rivelato una fonte, come riporta il Daily Mail. Un lavoro da investigatrice, su una piattaforma esclusiva che accetta solo l’8% dei candidati e ha più di 10.000 membri, con 100.000 in lista d’attesa e ha scoperto così che il marito la tradiva.

Secondo una fonte vicina alla cantante, che ha rilasciato dichiarazioni alla rivista People, “Non è stato un inizio anno facile per Lilly, ma è tosta e sa dare priorità a se stessa quando serve”. La sofferenza per la fine del matrimonio non riguarda solo i due ex coniugi, ma anche le figlie di Allen, Marine Rose (12 anni) ed Ethel Mary (13 anni), nate dal precedente matrimonio con Sam Cooper, 47 anni. Le due ragazze si erano affezionate all’attore di Stranger Things, rendendo la separazione ancora più difficile per la famiglia.

Lilly Allen e David Harbour si erano conosciuti nel 2019 e avevano ufficializzato la loro relazione sul red carpet nell’ottobre dello stesso anno. Nel 2020, dopo mesi di speculazioni da parte dei media, avevano deciso di sposarsi ufficialmente. Una persona vicina alla cantante ha rivelato ulteriori dettagli sullo stato emotivo di Allen: “È devastata, il suo matrimonio è andato a pezzi. Anche le sue figlie stanno soffrendo molto, ma sono donne forti, ce la faranno”.