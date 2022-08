Laura Torrisi, paura e apprensione per l’attrice toscana. Sempre molto attiva sui social, nelle ultime ore l’ex compagna di Leonarso Pieraccioni ha voluto condividere con i fan alcuni scatti dei danni causati dal maltempo scatenatosi sulla sua amata terra. I fan non hanno fatto altro che chiedere sue notizie.

Laura Torrisi paura dopo il maltempo in Toscana. La splendida terra dei girasoli mincacciata da temporali e bufere di vento. Anche l’attrice ha voluto condividere con i fan alcuni scatti che hanno ripreso le conseguenze.





Laura Torrisi, paura dopo il maltempo in Toscana. Lei risponde e mostra le foto

Laura Torrisi si mostra nel suo giardino di casa in Toscana. Rami ovunque, alberi provato dal cattivo tempo. Sono stati momenti di apprensione per i fan dell’attrice che ha poi voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni, denunciando comunque i danni e i disagi a cui è andata incontro

“Grazie dei messaggi, stiamo bene – ha scritto in una storia – Senza acqua nè corrente da 24 ore ma almeno il tempo sembra darci tregua (per ora). Siamo ancora in allerta gialla”, fa sapere l’ex compagna di Pieraccioni condividendo gli scatti.

“Attendiamo la protezione civile e gruppo elettrogeno in attesa del ripristino delle utenze. nel frattempo ripuliamo dai danni e dentro e fuori casa. Be positive sempre e comunque”, aggiunge ringraziando quanti hanno dimostrato affetto e attenzione nei suoi riguardi.

“Maria deve intervenire”. UeD, Isabella Ricci tira in ballo nomi pesanti: bufera in arrivo