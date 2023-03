Laura Pausini e Paolo Carta, spunta il bellissimo regalo chiesto per le nozze. La coppia è convolata a nozze dopo diciotto anni di fidanzamento e una figlia, Paola, undici anni, damigella d’onore per l’occasione. La notizia è arrivata a nozze concluse, con un post pubblicato su Instagram.

Laura Pausini ha svelato su Instagram anche un altro sorprendente dettaglio delle nozze, la proposta è stata fatta proprio dalla cantante. Nelle stories di Instagram Laura Pausini ha postato anche una foto della figlia Paola, damigella d’onore in pizzo bianco con un bouquet di fiori. E ancora un’altra che ritrae la sua mano insieme a quella del marito Paolo, con le fedi al dito. Un matrimonio molto atteso dai fan, che hanno invaso il post con messaggi e auguri.

Leggi anche: Laura Pausini si è sposata, matrimonio di nascosto. Finalmente il ‘sì’ a Paolo Carta: le foto





Laura Pausini e Paolo Carta, il bellissimo regalo chiesto per il matrimonio

“11 anni fa Paolo mi ha chiesto di sposarlo facendomi una sorpresa. – ha scritto Laura Pausini su Instagram story – Poco dopo sono rimasta incinta e abbiamo deciso che ci saremmo sposati quando nostra figlia sarebbe diventata grande e avrebbe potuto portarci gli anelli. Però, due anni fa durante il lockdown, ho fatto io una sorpresa a lui… Nel giardino di casa mia in Romagna”, ha scritto la cantante.

La risposta è stata “sì”. Poi la cantante ha svelato il regalo chiesto da lei e il marito Paolo Carta. “Grazie a tutti per i vostri auguri, il vostro affetto è arrivato forte al nostro cuore. Molti di voi ci stanno scrivendo per inviarci un regalo e apprezziamo moltissimo l’intenzione, ci dimostra quanto la nostra e le vostre famiglie siano unite. Al contempo io e Paolo vorremmo che questa unione possa essere una fonte di gioia non solo per noi”.

“Per questo invitiamo chiunque volesse farci un pensiero a fare una donazione a nostro nome a favore di alcune associazioni che da tempo sosteniamo nella nostra vita privata, certo che questo renderà felici tutti i bambini che quotidianamente sono sostenuti dalle stesse. Rendereste immensamente felici noi e loro!”, ha concluso Laura Pausini.

Le associazioni scelte da Laura Pausini e dal marito Paolo Carta sono Bimbo Tu, un’organizzazione no-profit per i bambini colpiti da malattie del sistema nervoso centrale e tumori solidi. Chicchi di Caffè che si occupa principalmente di sostenere bambini disabili o estremamente indigenti in Ghana e Juegaterapia che provvede a donare alle aree pediatriche di diversi ospedali console, tablet e videogiochi.