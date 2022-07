“Annuncio ormai vicino”. Laura Freddi, arriva la decisione importante. E tutti gioiscono con lei

La vita di Laura Freddi potrebbe avere una svolta inaspettata nei prossimi mesi. Una grande novità personale potrebbe materializzarsi a stretto giro di posta e l’ex di Paolo Bonolis, sebbene non abbia adesso ufficialmente confermato la notizia, potrebbe già essere al settimo cielo e potrebbe diffondere tutte le informazioni necessarie da qui a poco. Un obiettivo che in tanti inseguono nel corso di tutta la propria esistenza potrebbe concretizzarsi e rendere la sua vita ancora più gioiosa. Parliamo ovviamente di matrimonio.

Per Laura Freddi la grande novità del matrimonio sarebbe ormai imminente. Recentemente a parlare di lei ci ha pensato l’attuale coniuge di Bonolis, Sonia Bruganelli: “Secondo me era la donna per lui, era la sua anima gemella”. “Non è vero, non ero una donna, ma una ragazzina”, ha poi commentato Laura che ha tentato di sviare il discorso per parlare della loro amicizia. Ma nulla da fare: Sonia ha chiesto a Laura di alzarsi: “Tu la vedi adesso che ha qualche rughetta, ma questa a 20 anni era una freg**”.





Laura Freddi verso il matrimonio? La voce è forte

Dunque, per Laura Freddi potrebbe materializzarsi l’opportunità di unirsi in matrimonio. E tutto avverrebbe tra non moltissimo tempo. La donna, per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, è legata sentimentalmente da tantissimo tempo con Leonardo D’Amico. Dalla loro unione è anche nata la figlia Ginevra, venuta alla luce quattro anni fa. A rivelare questa notizia sulle nozze è stato il settimanale Oggi, il quale ha aggiunto anche dettagli su quando potrebbe esserci il fatidico sì.

L’anno scorso a Nuovo Laura Freddi disse, come riportato da Il Sussidiario che ha ripreso quella intervista: “Sogno il matrimonio in chiesa con mia figlia che ci porta le fedi: un’emozione che spero di vivere presto. Per questo voglio che sia una gran festa con tanti invitati”. E tutto questo potrebbe adesso verificarsi davvero. Secondo Oggi, le nozze sarebbero ormai prossime e la data del matrimonio dovrebbe essere compresa nel periodo, riferibile alla primavera dell’anno prossimo.

Laura Freddi ha festeggiato 50 anni lo scorso 19 maggio. Nella sua carriera i momenti più importanti si sono registrati nel corso delle sue esperienze a Il Quizzone, al Festivalbar e a Super. In precedenza era stata a Non è la Rai e a Striscia la Notizia come velina. Quest’anno è stata opinionista in due puntate al GF Vip 6, mentre nel 2016 era stata proprio concorrente del reality show.

“Lei 20 anni fa era una…”. Oggi è un altro giorno, Sonia Bruganelli non si trattiene con Laura Freddi