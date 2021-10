Fiori d’arancio per Lapo Elkann. Il giorno del fatidico ‘sì’ è finalmente arrivato e a diffondere la notizia ci ha pensato il portale Whoopsee.it. Lontano dai flash dei paparazzi, la cerimonia è avvenuta in Portogallo tra una cerchia molto ristretta di familiari e amici. Dopo due anni di fidanzamento, l’ex pilota di rally oggi imprenditore e Joana Lemos coronano il sogno della loro vita.

Una cena di beneficenza e tra i due è sbocciato subito l’amore. A due anni da quel loro primo incontro, Lapo Elkann e Joana hanno deciso di festeggiare le nozze proprio nel paese natio della Lemos, dove per la prima volta Cupido ha scoccato la sua freccia facendo subito centro.

Di lei non si sa molto, ma durante un’intervista rilasciata a 7, è stato Lapo stesso a dire qualcosa in più su di lei e sulla loro storia d’amore: “È una donna che mi porta su ed è la prima che non sta con me per la visibilità o i soldi. Non ci nascondiamo niente”. Un rapporto d’amore nato da un forte senso di complicità e condivisione, e per questo il ‘si’ non poteva che mettere una ciliegina sulla torta.





Per il rampollo di casa Agnelli, dunque, è arrivato senza alcun dubbio l’amore tanto atteso. Ma cosa si conosce di Joana Lemos? Classe 1973, all’anagrafe Joana Mascarenhas de Lemos, origini porteghesi e 48 anni con un matrimonio alle spalle e mamma di due figli, Tomas e Martim. Infatti ha sposato Manuel Reymão Nogueir dal quale si è separata nel 2014. Ex motociclista, nel 1994 entra nel team Yamaha e diventa la prima donna a percorrere la tratta nel deserto. Nel 2006 abbandona il ruolo da pilota e si dedica all’organizzazione di eventi sportivi.

E per la coppia innamoratissima il giorno delle nozze è caduto anche in occasione di un altro grande festeggiamento, ovvero quello dei 44 anni dell’ex pilota. Un ‘sì’, dunque, molto importante proprio come lo splendido anello di fidanzamento che Lapo ha mostrato a tutti sulle pagine di Chi, spiegando i motivi della scelta. Non un anello qualsiasi ma un gioiello simbolico per un amore pronto a durare per sempre.

“È un anello che unisce tradizione e innovazione, passione e amore”, aveva dichiarato Lapo Elkann aggiungendo che “la struttura intorno ai diamanti è in titanio, che è il simbolo della nostra unione perché è un materiale che deriva dal mondo dell’automobilismo, quindi rappresenta la forza del legame e le nostre passioni”.