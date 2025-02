Brutta storia ma per fortuna, come sottolinea lui stesso, “possiamo raccontarla”. L’ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello ha fatto spaventare tutti i suoi follower nelle ultime ore: ha condiviso sui social lo scatto della sua auto ridotta di un cartoccio di lamiere, airbag scoppiati e poi una frase che lascia intendere di come se la sia vista brutta in un incidente che poteva finire in tragedia.

Non è chiaro cosa sia successo, se si sia trattato di una fuoriuscita di strada o uno schianto con altri mezzi, certo è che se l’è davvero vista brutta. Ovviamente dopo l’incidente si è recato subito in ospedale, da dove ha continuato ad aggiornare il suo pubblico. Per fortuna, sta bene e ha riportato solo la frattura di un braccio, che ha dovuto ingessare.

Brutto incidente per Luca Salatino

“La vita è una cosa preziosa, tenetela da conto” ci tiene a ripetere anche nella didascalia del post Luca Salatino, personaggio ben noto al pubblico di Canale 5 visto che h partecipato a due programmi molto seguiti. “Sto bene – ha poi rassicurato tutti – ho solo riportato solo qualche trauma, ma possiamo raccontarla”.

“Sono giù di morale – ha continuato nel video girato una volta tornato a casa – Certe cose possono succedere, ma sarebbe meglio che non accadessero. Vi ringrazio per tutta la vicinanza che mi avete mostrato. Ci vediamo presto al mio locale”. Già, perché questo brutto incidente è arrivato proprio in un momento cruciale per l’ex tronista romano.

Solo poche settimane fa, infatti, Luca Salatino aveva annunciato l’apertura del suo ristorante. Da sempre appassionato e con diverse esperienze in cucina, l’ex fidanzato di Soraya ha appena realizzato un sogno dopo anni. Ma come ha affermato lui stesso nel video commentatissimo anche da tanti volti noti, “è solo un piccolo intoppo, supereremo anche questa”.