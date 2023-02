La verità su Gina Lollobrigida a Storie Italiane. A un mese dalla sua scomparsa, la trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele ha voluto ricordare la grande attrice italiana. La Lollo è morta il 16 gennaio in una clinica romana, dove era ricoverata da qualche settimana.

Lo scorso settembre Gina Lollobrigida era stata dimessa dalla clinica, dopo una caduta in casa che le aveva causato una frattura del femore per cui era stata operata e sembrava essersi ripresa. Da qualche tempo, come poi raccontato dalle persone che le sono state accanto negli ultimi giorni, la donna si era lasciata andare. Poi il decesso, arrivato il 16 gennaio in una clinica romana.

La verità su Gina Lollobrigida, il figlio e il nipote raccontata a Storie Italiane

Dopo la morte di Gina Lollobrigida si è aperto il caso sulla sua eredità. Una eredità contesa tra il figlio Andrea Milko Skofic, il suo assistente Andrea Piazzolla, l’uomo che negli ultimi 13 anni di vita le è sempre stato accanto anche contro la volontà della famiglia, e l’ex marito Francisco Xavier Rigau. L’imprenditore spagnolo ha sempre sostenuto di aver sposato l’attrice per procura anche contro il volere della Lollobrigida.

Nell’intricata vicenda familiare di Gina Lollobrigida c’è ovviamente i suo unico figlio. Andrea Milko Skofic, 65 anni, è nato dal matrimonio dell’attrice con il primo marito Milko Skofic. L’uomo ha sempre sostenuto di essere stato accanto alla madre, soprattutto nell’ultimo mese di vita, ma a Storie Italiane è arrivata la clamorosa smentita della migliore amica dell’attrice.

Ai microfoni di Eleonora Daniele, la cara amica di Gina Lollobrigida ha raccontato la verità sul figlio Andrea Milko e sul nipote. Secondo la donna tra i due e la Lollo non ci sarebbe stata alcuna riconciliazione e, anzi, ha rivelato che nell’ultimo mese di vita il figlio e il nipote sono andati a trovarla solo due volte: “Sono stati con lei solo per due giorni”, lasciando intendere che non hanno accudito la donna nemmeno nel momento di massima sofferenza”, ha sentenziato l’amica dell’attrice smentendo di fatto la versione dei fatti del 65enne.