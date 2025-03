Un giorno speciale per Isabel Totti, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, che ha appena compiuto 8 anni. La piccola, protagonista delle affettuose pubblicazioni social dei genitori, ha ricevuto tantissimi auguri dai suoi familiari e dai fan, che non hanno potuto fare a meno di notare quanto sia cresciuta e quanto sia diventata già una bellissima bambina.

Nonostante la separazione tra i due ex coniugi, entrambi hanno voluto dedicare pubblicamente un affettuoso augurio alla loro piccola, condividendo con i follower alcuni scatti della giornata speciale. Francesco Totti ha voluto celebrare il compleanno di Isabel con due storie su Instagram, in cui si vede la figlia in tutta la sua bellezza.

Isabel Totti compie otto anni, com’è diventata

L’ex campione della Roma ha pubblicato due immagini di Isabel sorridente, accompagnate da parole dolcissime per la sua primogenita. Nonostante il rapporto con Ilary Blasi non sia più lo stesso, entrambi i genitori hanno voluto rendere questo giorno speciale per la loro bambina, dimostrando di mantenere un legame forte, a dispetto delle difficoltà personali diventate di dominio pubblico anche grazie al documentario Unica in cui Ilary Blasi ha raccontato per filo e per segno dei tradimenti del marito con l’attuale compagna, Noemi Bocchi.

Anche Ilary Blasi ha postato un commovente messaggio su Instagram. La conduttrice ha pubblicato una foto che la ritrae insieme a Isabel in una spiaggia, accompagnata da parole cariche d’amore: “Tanti auguri amore mio”. Anche Cristian, il fratello maggiore di Isabel, ha voluto fare una dedica alla sorellina, pubblicando una storia su Instagram per celebrare il suo compleanno.

“Auguri amore mio, ti amo più di ogni cosa e ti auguro una vita piena di felicità, amore e sogni che si avverano. Sei tutto per me”, ha scritto il primogenito di Francesco Totti e di Ilary Blasi pubblicando una foto in cui si vede la sorellina che lo abbraccia. Tra le storie di Instagram, anche quelle di Chanel, che ha voluto augurare buon compleanno con un video che ripercorre alcuni momenti della sua vita fino a oggi, con una foto in cui le due sorelle si baciano con un bellissimo sfondo di una spiaggia.