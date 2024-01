Finalmente la notizia più attesa su Manila Nazzaro e Stefano Oradei è arrivata e riguarda il loro matrimonio. Ne hanno parlato anche diverso tempo fa, ma mancavano ancora dei dettagli fondamentali, anzi uno in particolare. Si sono legati sentimentalmente circa un anno fa e ora il sito Blogtivvu ha rivelato qualcosa di veramente molto importante sulla coppia.

Manila Nazzaro ha parlato benissimo del suo partner Stefano Oradei e, oltre a riferire news sul loro matrimonio, ha anche esclamato: “Stefano è l’uomo che sognavo da sempre, mi ha fatto rinascere dopo un periodo difficile della mia vita. Con lui ho ritrovato la fiducia in me stessa e la voglia di essere felice”. Una grande svolta dopo l’addio con l’ex Lorenzo Amoruso.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei, la notizia sul matrimonio

Manila Nazzaro non ha nemmeno escluso che con Stefano Oradei non ci sarà solamente il matrimonio, ma anche una possibile gravidanza: “Un figlio sarebbe un sogno, non ci poniamo limiti né obiettivi”. Tornando alle nozze, non sono stati forniti tutti i particolari, ma si è scoperto però quando ci sarà la cerimonia. Parliamo ovviamene dell’anno in corso.

Il matrimonio tra Manila e Stefano, salvo colpi di scena, sarà celebrato a maggio 2024 nella capitale Roma. Si tratterà comunque di un evento molto intimo, senza clamorosi sfarzi, ma basato sul romanticismo. Insieme alla conduttrice televisiva potrebbero esserci in quel giorno speciale i figli Nicolas e Francesco Pio, che sono stati concepiti con l’ex marito Francesco Cozza.

In televisione le sue ultime apparizioni sono state al Grande Fratello Vip nel 2021-2022 e come concorrente di Temptation Island 8 nel 2020. L’anno scorso è stata protagonista in radio con Mattina Italiana su Rai Radio Tutta Italiana.