Michelle Hunziker sta trascorrendo una vacanza da sogno alle Maldive. La conduttrice, che tra qualche mese sarà sul palco di Basilea, in Svizzera, per condurre l’Eurovision, ha deciso di concedersi una settimana di relax in compagnia di amici, tra cui l’amica Ilary Blasi, e delle sue figlie, Sole e Celeste. Le due conduttrici hanno condiviso diversi momenti sui loro profili social, raccontando la loro vacanza: si sono allenate insieme a pochi passi dal mare e hanno approfittato di questi giorni per passare del tempo con le rispettive bambine.

Anche Ilary Blasi, che soggiorna nello stesso resort, è partita con il compagno Bastian Muller e le figlie Isabel e Chanel Totti. Oggi, 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale per i Diritti delle Donne, Michelle Hunziker ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae abbracciata alla sua terzogenita, Celeste, per festeggiare il suo compleanno, accompagnata da un messaggio affettuoso.

Michelle Hunziker, la figlia Celeste compie 10 anni

“La cucciola di casa compie dieci anni oggi“, scrive Michelle Hunziker su Instagram. Celeste Trussardi, nata l’8 marzo 2015, è la seconda figlia della conduttrice e dell’imprenditore Tomaso Trussardi, con il quale ha avuto anche un’altra bambina, Sole, nata nell’ottobre 2013. Sul social, Michelle ha condiviso una foto scattata durante la vacanza alle Maldive, dove abbraccia la figlia.

Oltre alla dedica per il compleanno della figlia, Michelle ha voluto fare un riferimento alla Giornata internazionale per i diritti delle donne: “L’8 marzo oltre ad essere la data in cui è nata la mia bimba, è altresì una data per rafforzare l’impegno di tutti nel portare avanti un rinnovamento culturale, all’insegna del rispetto e dell’uguaglianza, per prevenire ogni forma di violenza”.

“Alle mie figlie insegno ad essere indipendenti e a costruirsi un futuro tale per cui possano scegliere ogni giorno cosa fare e con chi stare nella totale libertà nel rispetto per se stesse”, ha scritto la conduttrice nel suo post. Celeste e Sole sono nate dalla relazione della showgirl con Tomaso Trussardi, le due bambine hanno un rapporto splendido con Aurora, che però si sente più una zia nei loro confronti vista la differenza d’età (di 18 anni).