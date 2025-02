E se già aveva sorpreso positivamente tutti con l’annuncio dal palco di Sanremo 2025, ora ne arriva un altro più privato ma se possibile ancora più emozionante: diventerà papà per la prima volta. La notizia è ufficiale da pochissimo, grazie a un post che sta facendo il giro di social, siti e giornali. “Un’emozione indescrivibile – scrive di concerto con la moglie – A te che sei la cosa più bella che ci potesse capitare, promettiamo di donarti tutto il nostro amore, ogni giorno, sempre”.

Insieme dal 2009, dopo il matrimonio celebrato nel 2022, ora segnano l’inizio di un nuovo capitolo della loro vita insieme che presto diventerà a tre. Già a settembre scorso, ospiti a Verissimo, i due avevano raccontato a Silvia Toffanin il loro desiderio di diventare genitori.

Leggi anche: “Purtroppo è andata così”. Manila Naz zaro e Stefano Oradei, l’annuncio dopo le nozze di pochi mesi fa





Primo figlio in arrivo: l’annuncio del campione dopo Sanremo

“Penso che una donna non sia mai pronta, ma è arrivato il momento giusto. Speriamo che vada tutto bene”, diceva alla conduttrice un’emozionata Chiara Bontempi. E ora, febbraio 2025, con un video in bianco e nero, mostra il pancino appena accennato e il marito e futuro papà Gianmarco Tamberi che lo bacia con dolcezza.

Ci sono anche le immagini delle ecografie mentre in sottofondo le note del brano di Ryan Mack “Forever and ever and always” (Per sempre). Proprio dopo le Olimpiadi di Parigi, che hanno portato Gimbo Tamberi lontano da casa per un po’, hanno deciso di provarci e ora, qualche mese dopo, l’annuncio della gravidanza.

Annuncio che arriva dopo un’altra notizia data poche sere fa sul palco del teatro Ariston. In elegante smoking nero e accolto dalle note di “Momenti di gloria”, Gimbo aveva raggiunto Jovanotti e ‘duettato’ con lui. Poi il fuoriclasse anconetano del salto in alto ha svelato: “Non mi ritiro, ci vediamo alle Olimpiadi di Los Angeles 2028!”. Ma da papà.